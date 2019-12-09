10 декабря в приемной граждан УПЧ в Самарской области состоится прием граждан

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10 декабря в приемной граждан Уполномоченного по правам человека в Самарской области состоится прием граждан. Прием проведет исполняющий обязанности Уполномоченного по правам человека в Самарской области Вадим Николаевич Стрелков.В рамках приема состоится видеоконференцсвязь с Москвой, где будет проходить торжественное открытие Дома прав человека - новое здание Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.По видеоконференцсвязи жители Самарской области смогут задать вопросы Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой и Первому заместителю Руководителя Администрации Президента Российской Федерации С.В. Кириенко.Начало мероприятия - 10 декабря 2019 г. в 11.00 по самарскому времени (10.00 МСК)Место проведения приема - г. Самара, ул. Маяковского, д. 20, передает пресс-служба УПЧ в Самарской области.