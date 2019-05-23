В Самарской областной универсальной научной библиотеке покажут книжные сокровища славян

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24 мая в 16:00 в отделе искусств Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14А) состоится открытие выставки «Книжные сокровища славянских народов».Мероприятие посвящено Дню славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая. В России, как и в ряде других славянских государств, этот праздник учредили в память о святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии. Выставка изданий проходит в рамках проекта «Неделя славянской письменности и культуры».Почетными гостями встречи станут профессор Самарского университета Людмила Карпенко, автор исследования «Глаголица как семиотическая система», и самарский краевед, специалист по книжной миниатюре в славянских памятниках письменности XI—XVII вв. Роман Мантай. В ходе торжественного мероприятия Роман Мантай расскажет посетителям библиотеки о первых славянских азбуках — глаголице и кириллице.Экспозиция познакомит читателей и гостей Самарской областной универсальной научной библиотеки с богатейшими фондами, представляя уникальные издания по истории книжной письменности в Сербии, Болгарии, рассказывающие об особенностях создания рукописных текстов на старославянском и древнерусском языках, о секретах букв и миниатюр, которые применяли основоположники книжного дела и книгопечатания на Руси.Выставка продлится до 30 мая 2019 года.