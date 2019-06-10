В Самаре в честь Дня России раздадут 8000 лент триколора

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12 июня в 16:00 на Площади Героев 21-й Армии (пр. Ленина/ул. Осипенко) стартует раздача лент триколора. В этом году волонтеры Самарского Дома молодежи раздадут жителям 8000 лент и расскажут краткую историю государственных символов нашей страны.Акция пройдет на территории 8 внутригородских районов Самары: на оживленных перекрёстках, скверах и городских площадях. С 16:00 до 18:00 каждый желающий сможет получить свой экземпляр ленты российского триколора.Патриотическое воспитание молодежи – одно из приоритетных направлений работы Самарского Дома молодежи. Многие из добровольцев - участники обучающих школ и программ, в рамках которых они приобрели не только общие компетенции, но знания, необходимые для волонтеров патриотического направления. Поэтому ребята не просто раздадут самарцам российский триколор, но и расскажут про один из самых молодых праздников нашей страны – День России, который приурочен к ключевому событию в истории нашей страны – дню, когда была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР.Акция призвана повысить интерес и уровень знаний об одном из главных праздников современной России. Организатором является Самарский Дом молодежи при поддержке Департамента культуры и молодёжной политики Администрации городского округа Самара в рамках реализации государственной молодежной политики на территории городского округа Самара.