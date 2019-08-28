Сызранская пара выиграла поездку в Майами в реалити-шоу "Четыре свадьбы"
28 августа 2019 13:26
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Сейчас девушка с женихом живут в Москве.
Сызранская невеста Кристина победила в реалити-шоу "Четыре свадьбы" телеканала "Пятница". Невеста Кристина и жених Игорь сейчас живут и работают в Москве, но свадьбу праздновали в Сызрани, на родине невесты. Они приняли участие в шоу, в котором девушки из разных городов России посещают свадьбы друг друга и выбирают лучшую церемонию.
В итоге пара из Сызрани победила в шоу и поедет в Майами в свадебное путешествие, пишет "Территория Самара".
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