Судебные приставы Самарского региона проведут День единого приема граждан

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27 июня 2019 года в здании Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, д. 17, а также в отделах судебных приставов Самарской области (сведения о структурных подразделениях размещены на официальном Интернет – сайте УФССП России по Самарской области в разделе «Руководство структурных подразделений»:http://r63.fssprus.ru/rukovodstvo_strukturnykh_podrazdelenijj/) пройдет День единого приема граждан. В рамках него граждане смогут обратиться к работникам Службы с вопросами, касающимися исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также обеспечения установленного порядка деятельности судов. Также при необходимости гражданам будет оказана юридическая помощь.Вход в здание осуществляется строго при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт), и документа, подтверждающего его полномочия.Записаться на прием можно по телефонам: 8 (846) 263-65-65 и 8 (846) 266-38-71.