Движение по улице Шоссейной в Самаре возобновится в ночь с 10 на 11 августа.

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"Проезд будет осуществляется по временной схеме с введением необходимых ограничений для обеспечения безопасного проезда. На пересечении улиц Шоссейной и Народной будет восстановлено светофорное регулирование", - отметили там.Напомним, ул. Шоссейная была перекрыта на участке от ул. Народной до ул. Казачьей с июля в связи со строительством инженерных сетей, пишет Самру.ру.