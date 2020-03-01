Дмитрий Азаров пригласил самарцев активно провести первый весенний день

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"Сегодня в первый день весны проводим вместе зиму! Зима была непривычно мягкой, а всё же и снегом порадовала и возможностями для активного отдыха. Здорово, что так много людей встали на коньки и лыжи, приняли участие в праздниках и фестивалях на улицах и площадях городов и сёл! И сегодня приглашаю провести день не менее активно! Во всех городах и районах Самарской области проходят ярмарки, концерты, гуляния и , конечно, Вас ждут румяные блины! Всех с Масленицей!", - приводит словаДепартамент информационной политики."И по традиции нашего народа, в этот день, я прошу прощения у вас за вольные и невольные обиды! Простите, земляки,если что и не так! Не ошибается только тот, кто ничего не делает. А у нас, волжан, безделье точно не в почёте. Трудимся с отдачей, отдыхаем с душой! Простите, люди добрые!", - написал губернатор Самарской области в твиттере