16 января в Самарском зоопарке отпраздновали день рождения бурого медведя Умки
17 января 2020 10:04
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Именинника поздравили и угостили двумя вкусными тортиками. Умка с удовольствием отведал угощение, а после охотно общался с посетителями и прессой.
Зав. отделом НПО Киреева Алена Сергеевна отметила: «Бурый медведь - один из самых крупных хищников и в дикой природе с ним лучше не встречаться. Но наш Умка доброжелательно относится к людям, особенно к сотрудникам, которые за ним ухаживают. Очень любит, когда вокруг его вольера собирается публика, он сразу начинает прыгать и приветствовать гостей зоопарка, любит медведь и похулиганить - летом залезает в свой бассейн и ждет, когда люди подойдут поближе, а потом обрызгивает всех водой, ему нравится, когда посетители смеются и разбегаются от такого холодного душа в разные стороны».
Зав. отделом «Млекопитающие» Березин Никита Александрович рассказал посетителям о биологических особенностях медведей, их жизни в дикой природе: «Бурый медведь-второй по величине после белого. В зимний период в природе медведи впадают в спячку, потому что зимой сложно найти достаточное количество корма, медведи накапливают подкожный жир, который расходуется в спячке. Наш Умка зимой не спит, кормим мы его ежедневно кашей с мясом или с фруктами, ягодами, но зимой он больше дремлет, особенно после сытного обеда». Для ребят в праздничный день показали спектакль «Теремок», который подготовили юные артисты из театральной студии «Вера и Ребята» МБУ ДО "ЦДТ "Восход". Ребята с удовольствием приняли участие в конкурсной программе и разнообразных конкурсах. Все участники праздника получили памятные сувениры от зоопарка.
Фото Самарского зоопарка.
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