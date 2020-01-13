В Самарской области стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников

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Всероссийская олимпиада школьников проводится (ВсОШ) ежегодно по 24 дисциплинам с 1 сентября по 30 апреля, включая 4 этапа: школьный,муниципальный, региональный и заключительный. Помимо математики, русского, химии, биологии и прочих предметов, входящих в программу общегообразовании, ученики могут продемонстрировать свои знания по китайскому и испанскому языкам.В этом году, по сравнению с прошлым, в региональном этапе ВсОШ принимают участие практически в два раза больше учеников 9-11-х классов Самарской области. В общей сложности свои интеллектуальные способности продемонстрируют 4000 человек. Самые успешные будут представлять губернию на заключительном этапе, их конкурентами будут сверстники со всех регионов страны.«Специфика Всероссийской олимпиады школьников такова, что в региональном этапе участвуют в большинстве своем ученики 9-11 классов. А вотучаствовать в школьном этапе дети могут, начиная с 4- класса. И это очень важно. Потому что ребята в самом юном возрасте гораздо глубже погружаются в предметы, учатся решать нестандартные задачи и постепенно присоединяются к олимпиадному движению, - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. – Сегодня в Самарской области поддержке талантливых и одаренных детей уделяется особое внимание прежде всего со стороны губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. В августе 2019 в Самарской области был создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, работающий по модели «Сириуса». Он получит дополнительное оснащение в рамках национальногопроекта «Образование». Кстати, по итогам нацпроекта Россия должна войти в 10 сильнейших стран мира по качеству общего образования. Такую задачу поставил Президент Владимир Владимирович Путин. Я уверена, что участие наших учеников во Всероссийской олимпиаде школьников однозначнопоможет в ее достижении».Участие во Всероссийской олимпиаде школьников бесплатное. В настоящее время − это самое масштабное интеллектуальное состязание в России, в котором ежегодно участвуют более 6 млн. обучающихся 4-11-х классов.Дипломы ВсОШ действуют 4 года и дают право поступления без вступительных испытаний в любой университет России по профилю олимпиады, а также при наличии аттестата об окончании средней школы. Лучшие призеры заключительного этапа ВсОШ приглашаются на учебно-тренировочные сборы по 8-и предметам, по которым ежегодно отбираются сборные команды России для участия в Международных олимпиадах по математике, информатике, физике, химии, биологии, географии, астрономии и в Международной естественнонаучной олимпиаде юниоров, передает пресс-служба облправительства.