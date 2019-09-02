В Самарской области появился первый филиал профильного вуза для речников
2 сентября 2019 20:28
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Вопрос о развитии бывшего Самарского речного техникума имеет непростую историю. Проблема дальнейшего существования учебного заведения приобрела остроту несколько лет назад, когда появилась угроза отзыва лицензии на ведение образовательной деятельности по ряду специальностей. Тогда интересы учреждения удалось отстоять, однако руководство техникума обратилось к Главе региона и депутату Госдумы с просьбой о поиске путей его дальнейшего развития. Вместе с заместителем руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андреем Тарасенко, Губернатором Дмитрием Азаровым и депутатом Александром Хинштейном была проведена большая работа по поиску подходящего решения — чтобы не только сохранить учреждение, но и придать новый импульс его развитию.
В результате была достигнута договоренность об открытии на базе техникума филиала Волжского государственного университета водного транспорта. Под нужды вуза передан корпус на улице Неверова в Самаре. Как отметил Губернатор на торжественной линейке речников, пока это — только первый, но очень важный шаг в становлении Университета водного транспорта в Самарском регионе. Здание, которое было построено в 1911 г. и является объектом культурного наследия, нуждается в продолжении ремонта. Есть вопросы и по обновлению материально-технической базы.
«В ваших руках здание, которое нужно обживать — вместе с руководителем филиала, вместе с преподавателями. Люди вы все уже взрослые, со смекалкой, с пониманием своей ответственности, я уверен, в наших с вами силах — сделать все, чтобы здесь последовательно улучшались условия, в которых вы получаете знания. Знания очень важные для Самарской области, — отметил Дмитрий Азаров, обращаясь к курсантам. — Вы сейчас делаете первые шаги, чтобы обрести специальность, которая будет востребована в нашем городе всегда. В Самарской области самое красивое течение реки Волги, и во многом экономика региона связана непосредственно с рекой. Наверное, вы знаете и то, что по количеству пассажирских перевозок Самарская область находится на 3-м месте в Российской Федерации по речному транспорту после Москвы и Санкт-Петербурга. Нам нужны профессионалы, настоящие волгари, люди, которые управляются с судами любого класса, люди, которые бережно относятся к нашей главной жемчужине – реке Волге. Я поздравляю вас с началом учебного года, хочу вам пожелать успехов и настойчивости в овладевании знаниями. В добрый путь!»
Глава региона рассказал речникам и о том, что вопрос судоходства обсуждался на совещании по теме развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волга, которое провел в Астрахани Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.«Совещание было содержательным не только по теме экологии, но и по теме развития транспортной инфраструктуры, развития экономики реки, рыбохозяйственного комплекса. Целый ряд важных, в том числе и для Самарской области, решений по итогам этого совещания принят», — отметил глава региона.
«Еще совсем недавно, несколько лет тому назад, судьба и будущее самарского речного техникума была совсем неоднозначной. Предыдущие власти региона и города относились к вашему учебному заведению не как к своему родному детищу. Поэтому замечательно, что сегодня и руководство Самаркой области, и руководство города Самары, и непосредственно губернатор Дмитрий Игоревич Азаров огромное внимание уделяют развитию образовательного учреждения, которое действительно должно стать центром притяжения, — отметил Депутат Госдумы Александр Хинштейн. — Самара — один из крупнейших, ключевых волжских городов и, конечно же, здесь должна быть максимально полная учебная база, здесь нужно готовить профессионалов. Уже в этом году начнется набор студентов, пока еще по заочной форме, но уже студентов высшего образования. Самара получает новый вуз. Это действительно поворотное и очень важное и значимое для нас событие».
Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Тарасенко подчеркнул, что большую роль в принятии решения об открытии вуза на базе самарского учреждения сыграла неравнодушная позиция Губернатора региона.«В то время как другие регионы сворачивают учебный процесс, здесь образование выходит на новый уровень. Губернатор ставит задачу подготовить своих логистов, создать новый флот и обеспечить его кадрами. В таких условиях область будет жить и развиваться. Очень важно сохранять нашу молодежь здесь, в регионе, давать ей место, возможность учиться и создавать новые рабочие места. Поэтому я приклоняюсь перед такой позицией», — отметил Андрей Тарасенко.
В качестве примера он привел инициативу Губернатора о прохождении курсантами практики на паруснике в акватории Черного моря. Это необходимо для того, чтобы ребята чувствовали себя моряками и набирались практического опыта. Еще одна задача, которую руководство вуза будет решать и которая обозначена Губернатором, — социальная программа для ребят из малоимущих семей, чтобы они тоже могли получать достойное образование и приобретать столь необходимую в нашем регионе профессию.
«Задача поставлена, я думаю, мы ее выполним, — отметил замруководителя ведомства. —Сегодня те дети, которые воспитывались в деревнях, селах, потом становятся настоящими моряками. Они не боятся ничего, потому что они прошли закалку трудом — сильным, хорошим. Поэтому такую квоту мы создадим. Главное, ребята, — будьте настоящими специалистами. Тогда ваше учебное заведение станет одним из самых уважаемых, и все будут знать: если ты из Самары, значит, ты профессионал!», передает пресс-служба облправительства.
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