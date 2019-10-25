В СамГТУ состоится географический диктант

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Самарский политех вновь примет активное участие в значимом событии, став площадкой для его проведения. Любой житель нашего региона сможет бесплатно проверить свои знания в области географии, придя 27 октября к 11:00 в главный корпус опорного университета по адресу: ул. Молодогвардейская, 244, аудитория 500 (5 этаж). На территорию университета можно попасть только по предъявлению паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.Регистрация участников будет проходить перед началом проведения диктанта с 11:00 до 12:00. Затем организаторы проведут небольшую викторину, а также инструктаж по заполнению бланков. Сам диктант стартует в 12:15. Для того, чтобы ответить на все вопросы, испытуемым отводится 45 минут.Перед началом диктанта каждому участнику будет присвоен индивидуальный идентификационный номер, по которому можно проверить свой результат на официальном сайте.По окончании диктанта перед участниками известный путешественник Артур Чубаркин. Он расскажет о своих экспедициях на Чукотку, Памир и Севреный полюс, о маршрутах на Шантары, по Сихтэ-Алиню, Путоранам, Саянам и затем даст рекомендации начинающим путешественникам.Артур Чубаркин – член Областного Совета Самарского отделения РГО, заслуженный путешественник России, кандидат медицинских наук. Награжден золотой медалью Премии им. М.В. Ломоносова, медалью «За заслуги перед г.о. Тольятти». Номинант Самарского областного конкурса «Народное признание», лауреат премии «Грани экстрима», передает пресс-служба СамГТУ.