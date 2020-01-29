Ученый Самарского политеха удостоен премии Российской академии наук

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Представленный труд включает статьи, опубликованные в период с 1988 по 2019 год, а также полученные авторами патенты. Уникальная работа представляет собой первое в России систематическое исследование структуры и динамической природы активных центров катализаторов (атомов активной каталитической фазы, при взаимодействии которых с молекулами реагентов происходит ускорение химических реакций) на основе сульфидов переходных металлов. Особое внимание ученые уделили вопросам разработки эффективных каталитических систем для гидроочистки нефтяных топлив.Итогом исследований стало развитие нового направления «катализа сульфидами переходных металлов», связанного с разработкой принципов создания сульфидных катализаторов для различных гидрокаталитических превращений. Это позволило не только понять механизмы работы активных центров непосредственно в процессе реакций, но и выработать критерии, которым должны отвечать современные катализаторы гидроочисткиразличной функциональной направленности.Полученные результаты апробированы на крупных отечественных и международных конференциях. Объекты интеллектуальной собственности защищены 14 патентами РФ. По материалам работы защищено семь кандидатских и две докторские диссертации.Премия имени выдающегося советского химика, автора мультиплетной теории гетерогенного катализа, академика Алексея Баландина учреждена Российской академией наук и присуждается отечественным ученым за выдающиеся работы в области катализа. С 1993 года ее лауреатами стали 22 исследователя, передает пресс-служба СамГТУ.Фото: пресс-служба СамГТУ