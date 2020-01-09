Студенты СамГТУ получили поддержку губернатора Самарской области
9 января 2020 17:24
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Победителями конкурса на получение целевых именных стипендий губернатора Самарской области за достижения в научной деятельности на осенний семестр 2019/2020 учебного года стали 19 учащихся Политеха. Все они – бакалавры первого, второго и третьего курсов.
Так, стипендий удостоены:
- студент факультета машиностроения, металлургии и транспорта Никита Трофименко;
- студентки факультета промышленного и гражданского строительства Алина Коломина и Кристина Дидяк;
- студенты факультета инженерных систем и природоохранного строительства Сергей Ахтямов, Алексей Буров и Владислав Делонг;
- студентки архитектурного факультета Ксения Комарова и Алсу Махмудова;
- студенты института автоматики и информационных технологий Диёра Пирова, Виталий Аверьянов, Аркадий Котляров, Даниил Ошкин и Артем Ананьев;
- студенты нефтетехнологического факультета Роман Гришин, Артем Кондратюк, Максим Шаронов и Алексей Старков;
- студентка химико-технологического факультета Евангелина Русакова;
- студентка инженерно-экономического факультета Аделя Хайруллина.
Единовременная выплата каждому составляет 30 тысяч рублей.
Еще шестеро учащихся опорного университета удостоены премий губернатора Самарской области. За значительные результаты в научной деятельности награждены студент теплоэнергетического факультета Артем Доронин, студентка факультета дизайна Дарья Доронина, Алина Косилова с инженерно-экономического факультета и Наталия Молева с факультета промышленного и гражданского строительства. А за активное участие в общественной деятельности отмечены еще один студент инженерно-экономического факультета Евгений Селезнев и Маргарита Новикова, обучающаяся на факультете машиностроения, металлургии и транспорта.
Каждому из них положена премия в размере 20 тысяч рублей.
Фото Евгения Нектаркина/СамГТУ
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