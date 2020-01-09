Студенты СамГТУ получили поддержку губернатора Самарской области

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Победителями конкурса на получение целевых именных стипендий губернатора Самарской области за достижения в научной деятельности на осенний семестр 2019/2020 учебного года стали 19 учащихся Политеха. Все они – бакалавры первого, второго и третьего курсов.- студент факультета машиностроения, металлургии и транспорта Никита Трофименко;- студентки факультета промышленного и гражданского строительства Алина Коломина и Кристина Дидяк;- студенты факультета инженерных систем и природоохранного строительства Сергей Ахтямов, Алексей Буров и Владислав Делонг;- студентки архитектурного факультета Ксения Комарова и Алсу Махмудова;- студенты института автоматики и информационных технологий Диёра Пирова, Виталий Аверьянов, Аркадий Котляров, Даниил Ошкин и Артем Ананьев;- студенты нефтетехнологического факультета Роман Гришин, Артем Кондратюк, Максим Шаронов и Алексей Старков;- студентка химико-технологического факультета Евангелина Русакова;- студентка инженерно-экономического факультета Аделя Хайруллина.Единовременная выплата каждому составляет 30 тысяч рублей.За значительные результаты в научной деятельности награждены студент теплоэнергетического факультета Артем Доронин, студентка факультета дизайна Дарья Доронина, Алина Косилова с инженерно-экономического факультета и Наталия Молева с факультета промышленного и гражданского строительства. А за активное участие в общественной деятельности отмечены еще один студент инженерно-экономического факультета Евгений Селезнев и Маргарита Новикова, обучающаяся на факультете машиностроения, металлургии и транспорта.Каждому из них положена премия в размере 20 тысяч рублей.Фото Евгения Нектаркина/СамГТУ