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Новости /  Общество /  Образование  

Скончался ректор Самарского государственного аграрного университета Александр Михайлович Петров

1 марта 2020 23:11
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Прощание с Александром Михайловичем состоится 3 марта.
1 марта, после тяжелой и продолжительной болезни скончался ректор Самарского государственного аграрного университета Александр Михайлович Петров, сообщает ssaa.ru.

Александр Михайлович очень многое сделал для Самарского аграрного вуза, отдав ему, без преувеличения, все самые лучшие годы своей жизни.

Запущенная им и его командой в 2013 году "перезагрузка" вуза привела к тому, что вуз достиг своих максимальных за всю историю возможностей, получив высший статус для учебного заведения - университет. 

Прощание с Александром Михайловичем состоится 3 марта 2020 года во дворце культуры Самарского аграрного университета в 10.00, сообщает ssaa.ru.  
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