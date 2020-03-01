Скончался ректор Самарского государственного аграрного университета Александр Михайлович Петров
1 марта 2020 23:11
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Александр Михайлович очень многое сделал для Самарского аграрного вуза, отдав ему, без преувеличения, все самые лучшие годы своей жизни.
Запущенная им и его командой в 2013 году "перезагрузка" вуза привела к тому, что вуз достиг своих максимальных за всю историю возможностей, получив высший статус для учебного заведения - университет.
Прощание с Александром Михайловичем состоится 3 марта 2020 года во дворце культуры Самарского аграрного университета в 10.00, сообщает ssaa.ru.
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