Самарская область полностью готова к проведению основной волны Государственной итоговой аттестации (ГИА)
22 мая 2019 16:11
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В основной период сдавать ГИА будут 14 785 человек.
На этапе государственной итоговой аттестации выпускниками XI (XII) классов сдаются (как и в прошлые годы):
- два обязательных предмета – русский язык, математика;
- предметы по выбору выпускника — физика, биология, химия, информатика и ИКТ, история, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, обществознание и литература.
В этом году выпускники выбрали следующие предметы:
Математика (профильный уровень) — 63%,
Математика (базовый уровень) – 33%,
Обществознание — 45%,
Физика — 32%,
Биология — 16%,
История — 15% ,
Химия — 13% ,
Английский язык — 9% ,
Литература — 8% ,
Информатика и ИКТ — 6%,
География — 1% ,
Немецкий язык — 0,1%,
Французский язык- 0,1%,
Китайский язык- 0,01%.
27 мая состоятся первые испытания выпускников, изъявивших желание сдавать литературу и географию.
Министерством определено 114 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Они будут размещены на базе образовательных организаций, на дому, в больнице, на базе учреждений УФСИН.
В 2019 году 100% аудиторий будут с онлайн трансляцией (кроме тех аудиторий, где ЕГЭ сдают выпускники с ограниченными возможностями здоровья).
Кроме того, видеонаблюдение с онлайн трансляцией организовано в помещениях Регионального центра обработки информации Самарской области и пункта проверки экзаменационных работ.
В 2019 году во всех пунктах проведения экзаменов в регионе используются технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях (распечатка бланков и КИМов осуществляется в день проведения экзамена в присутствии участников), а также перевод экзаменационных материалов в электронный вид (сканирование бланков участников осуществляется в штабе ППЭ сразу после завершения экзамена).
Все ППЭ Самарской области приняли участие в 5 апробациях федерального и регионального уровней по использованию указанных технологий.
2019 году в государственной итоговой аттестации будут задействованы 151 руководитель пунктов проведения экзамена, 491 технический специалист, 7087 организаторов, 367 членов государственной экзаменационной комиссии, 19 членов конфликтной комиссии и 779 экспертов предметных комиссий.
В целях максимальной открытости и объективности проведения экзаменов в Самарской области сформирован корпус общественных наблюдателей. Для наблюдения за порядком проведения основного периода ГИА аккредитовано 404 общественных наблюдателей. Кроме того, в основной период на территории Самарской области будут 20 федеральных общественных наблюдателей.
Продолжает работать телефон «горячей линии» 8 (846) 333-75-06 по вопросам проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Режим работы «горячей линии»: понедельник-пятница с 10-00 до 15-00. Кроме того, вопросы по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов можно задать по электронной почте: gia@rcmo.ru.
Обращаясь к родителям выпускников, Светлана Бакулина призвала их сформировать у ребят правильный настрой на успех: «Единый государственный экзамен является важным моментом в жизни каждого человека. Поэтому необходимо успокоить ребёнка, проследить, чтобы он нормально спал, поел перед экзаменом, оделся по погоде, не забыл паспорт и необходимые принадлежности. А вот средства мобильной связи лучше оставить дома. Риск слишком велик. Обидно, когда молодого человека удаляют с экзамена и отправляют пересдавать на следующий год из-за зазвонившего мобильника». Заместитель министра заверила, что на пунктах проведения экзамена будет создана самая благожелательная атмосфера.
Существенно изменились условия для претендентов на медаль «За особые успехи в учении: «Как вы знаете, вступила новая норма в действие — медалист теперь не просто должен преодолеть минимальную границу, как это было раньше и было достаточно спорно для нас. Он должен получить 70 баллов по профильной математике и не менее 70 баллов по русскому языку. В случае, если он сдаёт базовую математику — он должен получить пятёрку».
Также Светлана Юрьевна рассказала о самых возрастных участниках ЕГЭ: «В этом году у нас будут сдавать экзамен участники в возрасте 50 и 58 лет. А в досрочный этап сдавала экзамен учитель иностранного языка. Она хотела укрепить свою уверенность в знаниях и попробовать самой процедуру, к которой готовит своих учащихся. Результат – 99 баллов!»
В заключение пресс-конференции Светлана Бакулина пожелала всем выпускникам региона спокойствия, уверенности в своих знаниях и высоких результатов, передает пресс-служба облправительства.
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