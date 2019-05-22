Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 22 мая, 21:33
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +16 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/05:
USD 64.54
0.05
EUR 71.97
0.01
Искать
Новости /  Общество /  Образование  

Самарская область полностью готова к проведению основной волны Государственной итоговой аттестации (ГИА)

22 мая 2019 16:11
220
Для наблюдения за порядком проведения основного периода ГИА аккредитовано 404 общественных наблюдателей.
22 мая в пресс-центре Правительства Самарской области состоялась пресс-конференция, в рамках которой заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина рассказала об основных параметрах предстоящей государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников школ региона, которая пройдет с 27 мая по 13 июня. Резервные дни — с 17 июня по 01 июля.

В основной период сдавать ГИА будут 14 785 человек.

На этапе государственной итоговой аттестации выпускниками XI (XII) классов сдаются (как и в прошлые годы):

- два обязательных предмета – русский язык, математика;
- предметы по выбору выпускника — физика, биология, химия, информатика и ИКТ, история, география, английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык, китайский язык, обществознание и литература.

В этом году выпускники выбрали следующие предметы:

Математика (профильный уровень) — 63%,
Математика (базовый уровень) – 33%,
Обществознание — 45%,
Физика — 32%,
Биология — 16%,
История — 15% ,
Химия — 13% ,
Английский язык — 9% ,
Литература — 8% ,
Информатика и ИКТ — 6%,
География — 1% ,
Немецкий язык — 0,1%,
Французский язык- 0,1%,
Китайский язык- 0,01%.

27 мая состоятся первые испытания выпускников, изъявивших желание сдавать литературу и географию.

Министерством определено 114 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Они будут размещены на базе образовательных организаций, на дому, в больнице, на базе учреждений УФСИН.

В 2019 году 100% аудиторий будут с онлайн трансляцией (кроме тех аудиторий, где ЕГЭ сдают выпускники с ограниченными возможностями здоровья).

Кроме того, видеонаблюдение с онлайн трансляцией организовано в помещениях Регионального центра обработки информации Самарской области и пункта проверки экзаменационных работ.

В 2019 году во всех пунктах проведения экзаменов в регионе используются технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов непосредственно в аудиториях (распечатка бланков и КИМов осуществляется в день проведения экзамена в присутствии участников), а также перевод экзаменационных материалов в электронный вид (сканирование бланков участников осуществляется в штабе ППЭ сразу после завершения экзамена).

Все ППЭ Самарской области приняли участие в 5 апробациях федерального и регионального уровней по использованию указанных технологий.

2019 году в государственной итоговой аттестации будут задействованы 151 руководитель пунктов проведения экзамена, 491 технический специалист, 7087 организаторов, 367 членов государственной экзаменационной комиссии, 19 членов конфликтной комиссии и 779 экспертов предметных комиссий.

В целях максимальной открытости и объективности проведения экзаменов в Самарской области сформирован корпус общественных наблюдателей. Для наблюдения за порядком проведения основного периода ГИА аккредитовано 404 общественных наблюдателей. Кроме того, в основной период на территории Самарской области будут 20 федеральных общественных наблюдателей.

Продолжает работать телефон «горячей линии» 8 (846) 333-75-06 по вопросам проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. Режим работы «горячей линии»: понедельник-пятница с 10-00 до 15-00. Кроме того, вопросы по проведению государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов можно задать по электронной почте: gia@rcmo.ru.

Обращаясь к родителям выпускников, Светлана Бакулина призвала их сформировать у ребят правильный настрой на успех: «Единый государственный экзамен является важным моментом в жизни каждого человека. Поэтому необходимо успокоить ребёнка, проследить, чтобы он нормально спал, поел перед экзаменом, оделся по погоде, не забыл паспорт и необходимые принадлежности. А вот средства мобильной связи лучше оставить дома. Риск слишком велик. Обидно, когда молодого человека удаляют с экзамена и отправляют пересдавать на следующий год из-за зазвонившего мобильника». Заместитель министра заверила, что на пунктах проведения экзамена будет создана самая благожелательная атмосфера.

Существенно изменились условия для претендентов на медаль «За особые успехи в учении: «Как вы знаете, вступила новая норма в действие — медалист теперь не просто должен преодолеть минимальную границу, как это было раньше и было достаточно спорно для нас. Он должен получить 70 баллов по профильной математике и не менее 70 баллов по русскому языку. В случае, если он сдаёт базовую математику — он должен получить пятёрку».

Также Светлана Юрьевна рассказала о самых возрастных участниках ЕГЭ: «В этом году у нас будут сдавать экзамен участники в возрасте 50 и 58 лет. А в досрочный этап сдавала экзамен учитель иностранного языка. Она хотела укрепить свою уверенность в знаниях и попробовать самой процедуру, к которой готовит своих учащихся. Результат – 99 баллов!»

В заключение пресс-конференции Светлана Бакулина пожелала всем выпускникам региона спокойствия, уверенности в своих знаниях и высоких результатов, передает пресс-служба облправительства. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 мая 2019  19:45
Алсу пожаловалась на «втягивание в игры» участников шоу «Голос.Дети».
Алсу впервые прокомментировала решение «Первого канала» аннулировать итоги шестого сезона шоу «Голос.Дети»
 Алсу пожаловалась на «втягивание в игры» участников шоу «Голос.Дети». Социум
101
22 мая 2019  19:13
Так, 74 процента екатеринбуржцев назвали выбранное место в сквере у Театра драмы "скорее неудачным".
Опрос показал отношение екатеринбуржцев к строительству храма в сквере
Так, 74 процента екатеринбуржцев назвали выбранное место в сквере у Театра драмы "скорее неудачным".  Социум
93
22 мая 2019  19:10
Для сотрудников ГАИ было разработано два вида экспериментальной формы. Сейчас новая форма проходит испытания.
Инспекторы ГИБДД получат новую форму
Для сотрудников ГАИ было разработано два вида экспериментальной формы. Сейчас новая форма проходит испытания.   Социум
95
Весь список

Здравоохранение
22 мая 2019  14:41
Благодаря участникам акции банк крови пополнился более чем на 21 литр.
В Самарском университете завершился весенний донорский марафон
 Благодаря участникам акции банк крови пополнился более чем на 21 литр.   Здравоохранение
146
21 мая 2019  13:20
Профилактическая акция пройдет в селе Березовый Солонец Самарской области
Профилактическая акция пройдет в селе Березовый Солонец Самарской области
В мероприятии примут участие волонтеры-медики, учащиеся Тольяттинского медицинского колледжа.  Здравоохранение
166
21 мая 2019  10:25
Велопробег против СПИДа прошел в Самаре
Велопробег против СПИДа прошел в Самаре
Также прошла акция по экспресс-тестированию на ВИЧ. Здравоохранение
1216
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
1263
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
1355
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
1590
Весь список
Туризм
22 мая 2019  11:58
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО Туриада»
Команда Самарской области вошла в пятерку сильнейших по итогам окружного спортивно-туристского лагеря ПФО «Туриада»
Полномочный представитель Президента Игорь Комаров встретился с ребятами и осмотрел объекты лагеря. Туризм
177
20 мая 2019  13:40
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Стала известна дата проведения традиционного слета туристов имени Юрия Захарова в Самарской области
Он состоится в районе Жигулевского залива. Туризм
1331
17 мая 2019  13:15
В Самаре пройдет Первая ассамблея туристических городов ПФО
В Самаре пройдет «Первая ассамблея туристических городов ПФО»
Гостям расскажут о туристическом потенциале нашего города. Туризм
1280
Весь список
Образование
22 мая 2019  16:11
Для наблюдения за порядком проведения основного периода ГИА аккредитовано 404 общественных наблюдателей.
Самарская область полностью готова к проведению основной волны Государственной итоговой аттестации (ГИА)
Для наблюдения за порядком проведения основного периода ГИА аккредитовано 404 общественных наблюдателей. Кроме того, в основной период на территории Самарской... Образование
217
22 мая 2019  13:25
В Самаре рассказали про предстоящие ГИА в регионе
В Самаре рассказали про предстоящие ГИА в регионе
Основные дни сдачи – с 27 мая по 13 июня. Образование
270
21 мая 2019  23:30
Глава ведомства отметила, что в школах сократили объём отчётности, который был чрезмерным.
Васильева доложила Путину о работе с регионами по увеличению зарплаты учителям
Глава ведомства отметила, что в школах сократили объём отчётности, который был чрезмерным.  Образование
1976
Весь список

Культура
22 мая 2019  18:36
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века!
Театр "Самарская площадь" отметит 30-летие спектакля «Играем Бидструпа»
Спектакль поставлен в 1989 году прошлого века!  Культура
92
22 мая 2019  10:39
Состоялось открытие Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост №8» в Новокуйбышевске
Состоялось открытие Всероссийского театрального фестиваля «ПоМост №8» в Новокуйбышевске
Завершится фестиваль 25 мая уличным карнавальным шествием. Культура
189
21 мая 2019  12:46
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
Виолончелистка из Самарской области будет приглашена на финальные прослушивания XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского
В состав жюри финального конкурсного отбора были приглашены видные деятели искусств РФ.  Культура
204
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
2050
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
1669
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
815
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1285
Весь список


Видео
22 мая 2019  13:10
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
В Крутых Ключах в Самаре женщина засунула своего ребенка в контейнер
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость.
Происшествия
399
16 мая 2019  12:21
В Самарской области начал работу Инфорум: Региональные СМИ: взгляд в будущее
В Самарской области начал работу «Инфорум»: «Региональные СМИ: взгляд в будущее»
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Социум
391
15 мая 2019  13:42
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Кот Толя попытался украсть кусок торта и стал звездой Сети
Многие восхитились целеустремленностью кота.
Социум
14494
11 мая 2019  12:38
Во дворе жилого дома подрались медведи Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
Во дворе жилого дома подрались медведи
Стычка длилась около минуты, после чего хищники ушли.
В мире
559
10 мая 2019  11:31
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре на эскалаторе
В Тольятти 9 мая молодежь организовала флешмоб в торговом центре
Участники спели военные песни.
Новости Тольятти
596
6 мая 2019  11:35
Белуха вытащила утонувший iPhone
Белуха вытащила для владельца утонувший iPhone
Инцидент произошел в норвежском море.
В мире
1359
Весь список

Фоторепортажи
19 мая 2019  13:19
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
В самарском Художественном музее гости побывали в Стране Чудес
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы.
Культура
394
19 мая 2019  10:53
Международный фестиваль Самарское знамя состоялся в Самаре: ФОТО
Международный фестиваль «Самарское знамя» состоялся в Самаре: ФОТО
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы.
Социум
492
7 мая 2019  17:35
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники.
Социум
460
1 мая 2019  17:13
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
На площади им. Куйбышева в Самаре состоялась праздничная многотысячная демонстрация: ФОТО
Горожане отметили День Весны и Труда.
Социум
882
12 апреля 2019  21:05
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз» Возле музея
Самарцам показали имитацию работы сопл ракеты-носителя «Союз»: фото
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики.
Социум
806
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
743
Весь список

Мероприятия
Театр "Самарская площадь" отметит 30-летие спектакля «Играем Бидструпа»
«Умный четверг» в Историческом парке: для всех, кто интересуется краеведением - лекция Зои Кобозевой «Мещанские голоса»
В Самаре пройдут лекции в рамках образовательных мероприятий «Во славу земли Самарской»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные