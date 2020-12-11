СамГУПС открывает транспортный институт в Китае 

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Сегодня, 11 декабря, в Самаре было подписано Соглашение о реализации совместного образовательного проекта между Самарским государственным университетом путей сообщения и Чжэнчжоуским инженерно-техническим институтом (ЧИТИ) в провинции Хэнань (Китай). Модератором и переводчиком на мероприятии выступил президент международной корпорации «Евразия» Фэн Яоу (Китай).

В режиме видеоконференцсвязи соглашение подписали ректор СамГУПСа Иван Андрончев и проректор ЧИТИ Гань Юн. Соглашением предусмотрено создание Самарского транспортного института в ЧИТИ.

В составе Чжэнчжоуского инженерно-технического института свыше 1,1 тыс. сотрудников, обучается в вузе более 15,7 тыс. студентов. Основные специальности связаны с технологиями, экономикой, управлением и естественными науками. Кроме того, студенты изучают дисциплины, связанные с машиностроением, материаловедением и химией.

Как сообщил проректор ЧИТИ Гань Юн, развитию совместных образовательных проектов с Россией уделяется особое внимание, в том числе с вузами, расположенными в регионах экономического проекта «Один пояс – один путь». «Для нас важно сотрудничество с СамГУПС в области подготовки специалистов железнодорожного профиля. Надеюсь, соглашение о создании института станет началом успешного сотрудничества наших вузов», - сказал Гань Юн.

По словам ректора СамГУПСа Ивана Андрончева, сотрудничество с китайским вузом будет носить взаимовыгодный характер, позволит укрепить двусторонние отношения между Россией и Китаем. В ближайшее время китайской стороне предстоит сформировать пакет документов для утверждения в министерстве образования КНР. В СамГУПСе в первом полугодии будут подготовлены совместные учебные планы и образовательные программы для китайских студентов, в том числе по изучению русского языка. К основным направлениям подготовки в Самарском транспортном институте будут относиться дисциплины, связанные с логистическим менеджментом, машиностроением и автоматизацией, строительством и электронной информационной техникой.

После согласования всех документов будет получена лицензия на ведение образовательной деятельности. Приступить к работе новый трансопртный институт должен в сентябре 2021 года.

Самарский транспортный институт в Хэнани станет вторым вузом СамГУПСа в Китае. Напомним, первый СТИ был открыт в 2019 году на базе Шэньсийского железнодорожного профессионально-технического института.

Как отметил президент международной корпорации «Евразия» Фэн Яоу, министерством образования Китая следующий – 2021 год – объявлен в стране Годом инноваций в образовании России и Китая, и открытие Самарского транспортного института в провинции Хэнань станет хорошим фундаментом для реализации новых совместных проектов, передает пресс-служба СамГУПС.

Фото: пресс-служба СамГУПС