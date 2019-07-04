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Новости /  Общество /  Образование  

СамГТУ открывает новые образовательные программы

4 июля 2019 16:11
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Выпускники будут востребованы в ведущих отраслях промышленности.
В этом году опорный университет расширяет систему подготовки будущих инженеров-технологов по химической переработке газа и начинает реализацию новых образовательных программ: «Газохимия» (бакалавриат) и «Перспективные газохимические технологии» (магистратура).

Переход на уровневую систему подготовки объясняется тем, что на современном рынке труда остро ощущается нехватка молодых сотрудников с широким перечнем компетенций, кругозором и готовностью работать в условиях высокой профессиональной мобильности.

В обучении бакалавров упор сделан на получение базовых навыков научно-исследовательской и проектной деятельности. Программа магистратуры подразумевает более серьезную научную деятельность: у студентов будет возможность участвовать в выполнении грантов и программ Минобрнауки РФ, практиковаться в передовых российских центрах и лабораториях. Например, предусмотрена ежегодная стажировка на базе лабораторий Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, которые располагают уникальным оборудованием и позволяют проводить исследования круглосуточно. Кроме этого, студент сможет самостоятельно выбирать образовательную траекторию.

Газохимические технологии ‒ одно из стратегических направлений Политеха. Необходимость создания новых программ бакалавриата и магистратуры продиктована реальным сектором экономики.

‒ В стенах опорного университета создана одна из актуальных разработок, внедрение которой способно существенно повлиять на развитие промышленного потенциала нашего региона, ‒ поясняет заведующий кафедрой «Химия и технология органических соединений азота» Андрей Пименов. ‒ Речь идет о концепции перспективного газохимического производства, позволяющего получать высокотехнологичные синтетические продукты из природного газа. Проект будет реализован в рамках создаваемого в Самарской области научно-образовательного центра.

Студенты будут вести исследования в области химической технологии и экологической безопасности, проектировать предприятия, конструировать аппараты, создавать новые катализаторы, наноматериалы и материалы будущего, проводить оценку экономической эффективности конкретных производственных объектов и разрабатывать для них бизнес-стратегии. Кроме этого, газохимия соприкасается с металлургическими процессами, переработкой органического природного сырья, пластиков, угля и сланцев (коксохимия).

Программа магистратуры «Перспективные газохимические технологии» рассчитана на два года и предусматривает как очное (10 коммерческих мест), так и очно-заочное обучение (20 коммерческих мест). Стоимость одного семестра составит порядка 40 000 рублей. По программе бакалавриата «Газохимия» предусмотрено 16 бюджетных мест.

Образовательные программы Политеха дают выпускникам большие перспективы трудоустройства на ведущие должности в крупных предприятиях российской химической промышленности таких, как ПАО «Тольяттиазот», ПАО «Газпром», ООО «СИБУР Тольятти», ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Лукойл».

Также в этом году в опорном университете открываются образовательные программы «Технологии полимерных, композиционных материалов и защитных покрытий» (бакалавриат) и «Технологии искусственного интеллекта в промышленности» (магистратура).

Более подробная информация размещена на сайте приемной комиссии Политеха, передает пресс-служба СамГТУ. 



Фото:  пресс-служба СамГТУ
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