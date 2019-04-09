СамГТУ оплатит обучение высокобалльникам
9 апреля 2019 16:31
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В этом году, в преддверии приемной кампании-2019, Политех не только расширил формат встреч, но и предложил абитуриентам новые, уникальные возможности для поступления – по результатам участия в университетских олимпиадах. Так, победители и призеры соревнований, по конкурсу не прошедшие на бюджетную форму обучения, могут быть зачислены на платной основе. В этом случае первый год обучения полностью либо частично оплачивает вуз.
– Этой возможностью могут воспользоваться те ребята, которые на олимпиаде заняли первое, второе или третье место и хотят обучаться по приоритетному профилю подготовки, – поясняет директор учебного центра организации творческих мероприятий Политеха Ирина Егорова. – Кроме того, суммарный балл ЕГЭ по трем предметам у них должен быть не ниже 198, а по каждому профильному предмету – не ниже 66.
Абитуриент должен подать заявление в приемную комиссию на один из 15 утвержденных приоритетных профилей, с их перечнем можно ознакомиться здесь. При выполнении этих условий абитуриентам, зачисленным на первый курс, Политех возмещает затраты на обучение за год. Так победителям олимпиады вуз оплачивает 100% стоимости обучения, занявшим второе место – 75%, занявшим третье место –50%. Напомним, необходимые для поступления документы приемная комиссия опорного университета начинает принимать с 20 июня.
К слову, такая система оплаты может быть продлена и на последующие курсы. Для этого студент должен не только демонстрировать высокую успеваемость в целом, но и подтвердить свои знания по профильным предметам, получив на экзаменах «отлично».
Воспользоваться предложением Политеха в этом году смогут и участники региональной олимпиады школьников «Строительные кадры Поволжья». 8 апреля ребята проверят свои знания по физике, а 10 апреля – по математике. Испытания начнутся в 16:00 по адресу: ул. Молодогвардейская, 194, аудитория 314.
Для участия в олимпиаде необходимо зарегистрироваться по телефону 8 (846) 242-13-11, по электронной почте fdp-samara@yandex.ru или ВКонтакте, передает пресс-служба СамГТУ.
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