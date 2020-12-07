Обучение в самарской «Веге» прошли более 1 тысячи одаренных детей

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В Самарской области функционирует единственный в Поволжье центр для одарённых детей «Вега». Его воспитанники могут заниматься научными исследованиями на самом современном оборудовании. Девиз центра - «Открываем двери в будущее», а главная задача - дать школьникам возможность проявить себя.

В основе обучения лежит принцип специализированных профильных смен длительностью несколько недель (по модели сочинского «Сириуса»). Сегодня самарская «Вега» работает по трем направлениям - наука, культура и спорт, сотрудничает с вузами, учреждениями культуры, а также академией футбола «Крылья Советов» и областной федерацией дзюдо. В 2020 году уже более 1 тысячи детей прошли обучение в самарской «Веге».

За знаниями и умениями сверх школьной программы талантливые школьники приезжают в «Вегу» со всей Самарской губернии и других регионов. Кроме того, более 200 учеников обучаются здесь на постоянной основе.

Учебное заведение для одаренных детей переформатировано в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Он лично возглавил Попечительский совет центра. В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году в учебных корпусах проведен капитальный ремонт, для лабораторий закуплено новейшее уникальное оборудование – в том числе, атомно-силовой микроскоп и хроматографический комплекс.

Чтобы стать воспитанниками «Веги», дети предоставляют педагогам свои наработки или портфолио. Во время профильных смен школьники каждый день занимаются с высококвалифицированными педагогами (в том числе, вузовскими преподавателями) и приглашенными экспертами. Среди детей, обучавшихся в самарском центре, есть призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады и рейтинговых, авторитетных олимпиад МГУ, СПбГУ, Казанского университета, передает пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба облправительства

«В обычной школе для серьезных научных исследований не хватает оборудования. Кроме того, поскольку более продуктивно заниматься с педагогами высшей школы, многие заинтересованные ребята специально ездят в университеты – а это большие затраты времени. «Вега» уникальна тем, что здесь в одном месте скомпоновано всё, что нужно для комфортного проживания и обучения», - рассказывает десятиклассник Филипп Бочаров, будущий химик.

По словам директора самарского регионального центра для одарённых детей «Вега» Ирины Липенской, для юных талантов созданы все необходимые условия: воспитанникам предоставляются места в общежитии (оно расположено в соседнем корпусе), закуплены школьные автобусы. Кроме профильных занятий, проводятся мастер-классы и экскурсии.

В уходящем году обучение в центре «Вега» пройдут порядка 1200 человек. В 2021 году это число должно увеличиться до 1600 человек. Центр «Вега» является одним из флагманов реализации Стратегии лидерства Самарской области.