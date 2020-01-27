Дмитрий Азаров встретился с талантливыми студентами вузов и ссузов Самарской области

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Встреча приурочена к «профессиональному празднику» учащихся – всероссийскому Дню студента. Корнями он восходит к 25 января 1755 года: именно в этот день императрица России Елизавета I подписала указ об открытии Московского университета. Официально же «свой день» студенты приобрели 15 лет назад, когда Президент страныподписал соответствующий указ.Система высшего и среднего профессионального образования в регионе представлена целым спектром мощнейших вузов и ссузов, в которых получают знания свыше 170 тысяч человек. Вузы Самарской области ведут не только образовательную, но и научную деятельность. Высшие школы занимаются разработкой новых технологий и подготовкой кадров для космического, авиационного, автомобилестроительного, машиностроительного и нефтехимического кластеров, участвуют в стратегических программах инновационного развития страны и региона. Образовательный процесс в вузах и ссузах области носит практико-ориентированный характер: студенты выполняют проектные и практические работы на протяжении нескольких семестров, в том числе на крупных предприятиях региона.К примеру, в Самарском университете есть команда студентов «RocketLAV», которая разрабатывает и запускает в небо собственные экспериментальные ракеты. В декабре 2019 года молодые инженеры вернулись из Парижа с победой в международном конкурсе молодежных технических клубов, претендовавших на премию в области космоса и промышленности (Prix de Espace en Industrie-2019). По результатам защит проектов именно самарская команда стала лауреатом премии Национального космического агентства Франции – CNES. Студенты представили на конкурс экспериментальную ракету TSR 2.0.Проект защищали студенты. Защита проходила на английском языке, и по признаниям молодых ученых, это не вызвало никаких сложностей: родной вуз подготовил ребят, помог избежать языкового барьера: «Знания, которые даёт нам вуз, бесценны. И нам хочется как можно скорее применять их на практике. Поэтому я и вошел в команду «RocketLAV», – рассказал Антон Полтораднев на встрече с губернатором. Глеб и Антон, равно как и другие студенты губернии, достигшие успехов в науке, спорте, творчестве, волонтерстве, общественной деятельности, рассказали Главе региона о том, над какими проектами уже работают и чем планируют заниматься в дальнейшем.Обращаясь к присутствующим,сказал:«Вы – авангард молодежи, люди, которые имеют свое видение будущего не только нашего региона, но и страны. Очень важно, что каждый из вас стремится узнавать больше, овладевать знаниями, профессиональными навыками. Рад тому, что студенческая среда у нас очень живая и подвижная. У нас много межвузовских, междисциплинарных проектов, которые объединяют студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Уверен, что будущее нашей Самарской области и нашей страны окажется в надежных руках».Глава региона подчеркнул, что Правительство области уделяет особое внимание созданию достойных условий для самореализации молодежи в общественной сфере, творческой и научной деятельности. К примеру, для выявления и развития талантливых детей и молодежи в регионе реализуются научно-образовательные программы «Взлет», «Полет» и «Орбита». Они помогаю школьниками и студентами превратить идеи в проекты. В этой работе ребятам помогают специалисты ведущих вузов, научных организаций и предприятий региона. В настоящее время в программах задействовано более 5000 школьников, 700 студентов и молодых ученых вузов, 350 научных консультантов, около 2000 учителей и преподавателей вузов, 20 ведущих предприятий региона.Дмитрий Азаров обратил внимание ребят на то, что сегодня этой работе придан мощный импульс – благодаря национальному проекту «Образование», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. «Часто сравнивают поколение студентов 50-х, 60-х,80-х, «нулевых», нынешних времён. И я хотел бы отметить, что сейчас созданы несопоставимо более комфортные условия для получения знаний, – обратился к студентам Дмитрий Азаров. – Все в ваших руках, все зависит от вашего желания, энергии, настойчивости, а возможности для этого государство сегодня создаёт».Во время диалога, который продлился более трех часов, студенты презентовали свои проекты и задавали волнующие вопросы главе региона и Председателю совета ректоров, спикеру Губернской Думы, который также принял участие во встрече. Студент Самарского энергетического колледжапредложил создать на базе одного из ссузов медиа-центр, основной задачей которого будет сохранение исторической памяти о городе. Студенты выразили готовность составить архив фотографий архитектурных памятников и примечательных городских зданий. Губернатор поддержал идею ребят, а также рассказал, что опыт оцифровки исторических памятников в регионе уже есть. В ходе подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в области создаётся цифровой архив всех военных памятников и мемориалов.«Это очень важно. Невозможно любить то, чего не знаешь. И чем больше мы узнаем о своем родном крае, с тем большей теплотой и любовью относимся к его прошлому и настоящему. В сердце остается то, что имеет историю», – сказал губернатор.Председатель робототехнического клуба «ROBOTIC»предложил создать в области первый робототехнический фестиваль. Дмитрий Азаров одобрил эту инициативу и поручил профильным министерствам заняться этим вопросом. В частности, глава региона поручил проработать вариант проведения фестиваля на площадке молодежного форума «iВолга».Студенты медицинского университета вышли с инициативой о создании «школы», которая будет заниматься распространением актуальных знаний о социально значимых заболеваниях и способах оказания первой медицинской помощи среди школьников. По задумке студентов, волонтеры-медики будут обучать школьников старших классов, а те, в свою очередь, – распространять знания среди учеников младшего звена. «Информация молодежью воспринимается иначе, если исходит от сверстников, а не от взрослых, поэтому проект стоит поддержать, – прокомментировал идею Дмитрий Азаров. – Давайте прорабатывать этот вопрос».На встрече студенты спросили Дмитрия Азарова, планируется ли увеличивать количество бюджетных мест в вузах и ссузах Самарской области в соответствии с задачей, обозначенной Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию. Губернатор сообщил студентам, что в этом году в вузах региона уже создано около 11 тысяч бюджетных мест, и Правительство намерено увеличивать это число в дальнейшем по приоритетным для региона специальностям.Еще один актуальный вопрос, который был поднят студенткой аграрного университета– введение льгот на межмуниципальных маршрутах для студентов. Девушка рассказала, что, к примеру, студенту сельскохозяйственного университета, проживающему в областной столице, ежемесячно приходится тратить на дорогу несколько тысяч рублей, так как до вуза в пос. Усть-Кинельский ходят исключительно коммерческие межмуниципальные маршруты, не предусматривающие оплату транспортной картой студента. Глава региона подчеркнул, что вопрос введения льготной оплаты проезда для студентов на подобных маршрутах заслуживает отдельного внимания и обязательно будет решен.Подводя итоги встречи, Дмитрий Азаров заверил ребят, что все прозвучавшие предложения будут взяты на вооружения и проработаны. Он поблагодарил студентов за содержательную беседу и за деятельность, которые они уже ведут на благо родного края, передает пресс-служба облправительства.