Большинство самарских вузов укрепили позиции в федеральном рейтинге

46

В прошлом году все показатели выполнили только 6 самарских вузов. В этом — заметно больше. Пороговые значения преодолели национальный исследовательский университет им.С.П.Королева, медицинский, технический, экономический и социально-педагогический университет, институт культуры, ПГУТИ, Поволжский университет сервиса, а также филиал Московского городского педагогического университета. Из частных вузов — только медицинский университет «Реавиз».Правда, в этом году мониторинг снизился с 7 до 6 показателей. Остались образовательная, научно-исследовательская, международная и финансово-экономическая деятельность, зарплата профессорско-преподавательского состава и т.н. «дополнительный показатель». Исчезло трудоустройство выпускников, которое и стало проблемой для многих вузов.А в этом году самарские вузы недобирали баллы в основном по образовательной деятельности. Среди них — аграрный университет, СамГУПС, «Международный институт рынка», сызранский филиал СамГТУ. Сызранский филиал СГЭУ парадоксальным образом показал недостаточный результат финансово-экономической деятельности. Частная «Тольяттинская академия управления» отличилась нулевым показателем научно-исследовательской деятельности. Академия Наяновой в период лишения аккредитации успела показать высокие результаты по всем направлениям, кроме международной деятельности.Не лучшие результаты сразу по двум показателям оказались у новокуйбышевского филиала СамГТУ и Поволжского православного института. И сразу по трем провалились самарский филиал «Санкт-петербургского гуманитарного университета профсоюзов», тольяттинский филиал частной «Самарской гуманитарной академии», а также Волжский университет им.В.Н.Татищева», который прошлый учебный год добивался возврата аккредитации, и все-таки сделал это.