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Новости /  Общество /  Образование  

Прием первоклассников в школах Самары стартует 20 января

31 декабря 2019 13:29
126
Прием первоклассников в школах Самары стартует 20 января
Первыми начнут прием в лицеях и гимназиях, за которыми закреплена территория всей Самары.

В 9 утра 20 января через интернет начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников в лицеях и гимназиях, за которыми закреплена территория всей Самары:

Гимназия № 1,
Гимназия № 2,
Гимназия № 3,
Гимназия № 4,
Гимназия № 11,
Гимназия № 133,
Гимназия «Перспектива»,
Лицей авиационного профиля № 135,
Лицей философии планетарного гуманизма,
Самарский спортивный лицей,
Самарский лицей информационных технологий (СамЛИТ)
Самарский медико-технический лицей (СМТЛ)
Лицей «Технический»,
Лицей «Престиж»,
Лицей «Созвездие» № 131
Школа «Яктылык»
Вальдорфская школа.
Все остальные, "обычные" школы города начнут прием 30 января.

Узнать, к какой школе прикреплен ваш дом, можно здесь.

В школах Отрадного приемная кампания начнется 21 января. В лицеях и гимназиях Тольятти - 22 января, а в обычных школах Автограда - 28 января, пишет Самру.ру.

Кинель и Кинельский район, Жигулевск и Ставропольский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Нефтегорский, Алексеевский, Борский районы - 23 января.

Похвистнево и Похвистневский район, Исаклинский, Камышлинский, Клявлинский, Красноярский, Кошкинский, Елховский, Сергиевский, Челно-Вершинский, Шенталинский районы - 24 января.

Чапаевск, Сызрань и Сызранский район, Октябрьск, Безенчукский, Красноармейский, Пестравский, Приволжский, Хворостянский, Шигонский районы - 27 января.


Фото pixabay.com
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Комментарии


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