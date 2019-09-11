Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 11 сентября, 12:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/09:
USD 65.44
-0.13
EUR 72.3
-0.03
Новости /  Общество /  Образование  

Пять образовательных учреждений Самарской области получили сертификаты «Базовых школ РАН»

11 сентября 2019 11:20
49
Пять образовательных учреждений Самарской области получили сертификаты «Базовых школ РАН»
Они вручены двум гимназиям и двум лицеям Самары, а также лицею Тольятти.

10 сентября в ходе рабочего совещания под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова, состоялось торжественное вручение сертификатов базовым школам РАН. Их получили 2 гимназии и 2 лицея Самары, а также лицей Тольятти.

«Мы гордимся, что сразу пять учебных заведений Самарской области были отобраны РАН для реализации проекта. Высшие школы губернии неоднократно входили в число лучших школ России, и мы знаем, что это не только статистика. Это все заслуги педагогов и наших ребят», - подчеркнул, открывая совещание, зампред Правительства.
Базовые школы РАН – это совместный проект Российской Академии Наук и Министерства просвещения Российской Федерации, поддержанный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главная цель – создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, ориентирование их на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.
Для пилотного этапа проекта на основе федеральных рейтингов отобрано 108 школ из 32 субъектов Российской Федерации, обладающих значительным научным и образовательным потенциалом, в их числе и образовательные учреждения Самарской области. Пять общеобразовательных учреждений региона будут реализовывать школьную программу совместно с вузом. Их наставником и куратором стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.
Созданную в Самарской области «инфраструктуру» взаимодействия школ и вузов региона лично оценил секретарь комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ Александр Соломатин.
«Большую поддержку школам оказывает Самарский университет, - отметил он. - И такая региональная инфраструктура по сопровождению проекта, конечно, впечатляет. Самоотверженная работа учителей, высокий уровень квалификации, приличная база материальная, и мотивированные дети - которые включаются с начальной школы в этот проект».

Ранняя профессиональная ориентация школьников, максимальное вовлечение учеников в техническое творчество, раскрытие их потенциала - задачи, обозначенные Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Повысить эффективность работы в этом направлении педагогам региона помогает национальный проект «Образование». Он позволяет создать для учащихся городских и сельских школ равные условия для развития способностей. В новом учебном году начали работать центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 19 детских мини-технопарков «Квантум», модернизированы и переоснащены кабинеты технологии в 24 образовательных организациях региона.
«Вхождение пяти учебных заведений Самарской области в число базовых школ Российской Академии Наук — это мощнейший стимул развития системы общего образования региона,- отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Он поможет нам в достижении целей национального проекта «Образование», которые поставил Президент Владимир Владимирович Путин. Я напомню, одна из них обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».

Базовыми школами РАН в Самарской области стали МБОУ «Гимназия № 1» г.о. Самара, МБОУ «Гимназия № 11» г.о. Самара, МАОУ «Самарский лицей информационных технологий» г.о. Самара, МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135» г.о. Самара, МБОУ «Лицей № 57» г.о. Тольятти. Планируется, что учащиеся этих общеобразовательных учреждений будут посещать лекции в университете и под руководством вузовских преподавателей готовить собственные проекты. Таким образом, проект позволит укрепить связь между школами и вузами, сообщает пресс-служба облправительства.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
11 сентября 2019  11:08
В Самаре объявлены публичные слушания по планировке территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого.
В Самаре объявлены публичные слушания по планировке территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого
Всех жителей Самарского района приглашают на открытое собрание по обсуждению Проекта. Социум
64
11 сентября 2019  10:18
Сотрудники Росгвардии проверили самарских охотников
Сотрудники Росгвардии проверили самарских охотников
В первую очередь специалисты проверяют наличие у охотников разрешительных документов. Социум
64
11 сентября 2019  10:00
Самарцев приглашают выбрать лучшего участкового
Самарцев приглашают выбрать лучшего участкового
Первый этап проводится на региональном уровне. Социум
90
Весь список

Здравоохранение
10 сентября 2019  14:58
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.
Михаил Ратманов дал старт прививочной кампании, сделав прививку против гриппа
Вакцинация против гриппа - единственный надежный способ избежать тяжелого течения болезни и опасных осложнений.   Здравоохранение
282
10 сентября 2019  14:04
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Онкодозор посетит Богатовскую центральную районную больницу
Специалисты диспансера окажут консультативную, организационную и методическую помощь врачам на местах. Здравоохранение
262
10 сентября 2019  12:58
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Самаре пройдет межконфессиональный донорский марафон
Акция пройдет в области уже в третий раз. Здравоохранение
217
Весь список
Новости медицины
18 апреля 2019  10:04
Медицинская справка, форма №026/У-2000
 Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
14373
10 апреля 2019  19:32
Донорство спермы - услуги Репробанка
 Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14309
1 апреля 2019  19:28
Медтехника ВИПС-МЕД - качественно и надежно
 Востребована и популярна медтехника ВИПС-МЕД, На сайте  https://www.vipsmed.ru/  вы сможете ознакомиться с медицинской техникой и оборудованием по мировым... Новости медицины
14389
Весь список
Туризм
11 сентября 2019  09:10
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Самара вошла в топ-15 рейтинга городов-путешественников
Наиболее популярными для путешествий днями недели в Самаре оказались воскресенье и понедельник. Туризм
89
30 августа 2019  10:28
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Мужчины начинают путешествовать раньше женщин
Самым популярным возрастом для первых самостоятельных путешествий стал период с 18 до 25 лет. Туризм
268
27 августа 2019  12:08
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Стало известно, в какие европейские города не любят летать летом наши туристы
Анализировались вылеты в Европу из любого города России. Туризм
339
Весь список
Образование
11 сентября 2019  11:20
Пять образовательных учреждений Самарской области получили сертификаты «Базовых школ РАН»
Пять образовательных учреждений Самарской области получили сертификаты «Базовых школ РАН»
Они вручены двум гимназиям и двум лицеям Самары, а также лицею Тольятти. Образование
46
11 сентября 2019  09:49
Пособие на питание школьников из многодетных малообеспеченных семей Самарской области увеличат в два раза
Пособие на питание школьников из многодетных малообеспеченных семей Самарской области увеличат в два раза
В настоящее время предоставляется пособие на питание ребенка в размере 350 рублей в месяц. Образование
100
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1041
Весь список

Культура
11 сентября 2019  11:46
Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина
Самарский минкульт возглавила Ирина Калягина
Соответствующее постановление 9 сентября подписал губернатор Дмитрий Азаров. Культура
31
11 сентября 2019  09:05
Самарцев приглашает фестиваль Французская осень"
Самарцев приглашает фестиваль "Французская осень"
В этом году фестиваль отмечает свой первый юбилей, ему исполняется 5 лет!  Культура
98
10 сентября 2019  12:18
XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов Соль земли пройдет в Самаре
XII Открытый Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли» пройдет в Самаре
Он объединяет сценаристов, операторов, режиссеров России, Белоруссии, Армении, Киргизии, Грузии, Сербии и других стран.  Культура
211
Весь список
Мир домашних животных
7 мая 2019  17:31
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
Кондрашов рассказал, почему котам нужно покупать специальный корм
 Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15067
Весь список
Мода
10 сентября 2019  23:48
Наручные часы в интернет-магазине ЛАЙТWATCH
 Наручные часы стали частью повседневной жизни современного человека.  Мода
36
4 сентября 2019  19:18
Как продать кожаные и меховые изделия
 Продавая шубу или кожаное изделие самостоятельно, вполне вероятно, что вы потратите на это много времени.  Мода
79
4 сентября 2019  19:11
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
Оригинальные брендовые кроссовки как оптимальный выбор
 Кроссовки в настоящее время можно считать наиболее удобной и практичной обувью. Таковые предпочитают носить все без исключения.  Мода
78
Весь список


Видео
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
364
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
233
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
745
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
300
27 августа 2019  12:56
Александр Соболев: Поменялся бы телами со Златаном
Александр Соболев: "Поменялся бы телами со Златаном"
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только.
Спорт в регионе
545
22 августа 2019  11:40
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа Пропеллер
Российские лётчики показали новую фигуру высшего пилотажа "Пропеллер"
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него.
В стране
383
Весь список

Фоторепортажи
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
615
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
858
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1041
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
510
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2262
23 августа 2019  10:13
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
В День флага в Самаре поставлен новый рекорд: ФОТО
На набережной развернули самый длинный флаг. 
Социум
448
Весь список

Мероприятия
СОУНБ приглашает протестировать доступ к электронному ресурсу «Global F5»
Сельскохозяйственная ярмарка на площади Куйбышева откроется 14 сентября
В Самаре пройдет фестиваль уличной еды «Ярмарка Вкусов»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные