Пять образовательных учреждений Самарской области получили сертификаты «Базовых школ РАН»

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10 сентября в ходе рабочего совещания под председательством заместителя председателя Правительства Самарской области Александра Фетисова, состоялось торжественное вручение сертификатов базовым школам РАН. Их получили 2 гимназии и 2 лицея Самары, а также лицей Тольятти.«Мы гордимся, что сразу пять учебных заведений Самарской области были отобраны РАН для реализации проекта. Высшие школы губернии неоднократно входили в число лучших школ России, и мы знаем, что это не только статистика. Это все заслуги педагогов и наших ребят», - подчеркнул, открывая совещание, зампред Правительства.Базовые школы РАН – это совместный проект Российской Академии Наук и Министерства просвещения Российской Федерации, поддержанный Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главная цель – создание максимально благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей, ориентирование их на построение успешной карьеры в области науки и высоких технологий, что послужит развитию интеллектуального потенциала регионов и страны в целом.Для пилотного этапа проекта на основе федеральных рейтингов отобрано 108 школ из 32 субъектов Российской Федерации, обладающих значительным научным и образовательным потенциалом, в их числе и образовательные учреждения Самарской области. Пять общеобразовательных учреждений региона будут реализовывать школьную программу совместно с вузом. Их наставником и куратором стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева.Созданную в Самарской области «инфраструктуру» взаимодействия школ и вузов региона лично оценил секретарь комиссии РАН по научно-организационной поддержке базовых школ Александр Соломатин.«Большую поддержку школам оказывает Самарский университет, - отметил он. - И такая региональная инфраструктура по сопровождению проекта, конечно, впечатляет. Самоотверженная работа учителей, высокий уровень квалификации, приличная база материальная, и мотивированные дети - которые включаются с начальной школы в этот проект».Ранняя профессиональная ориентация школьников, максимальное вовлечение учеников в техническое творчество, раскрытие их потенциала - задачи, обозначенные Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. Повысить эффективность работы в этом направлении педагогам региона помогает национальный проект «Образование». Он позволяет создать для учащихся городских и сельских школ равные условия для развития способностей. В новом учебном году начали работать центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», 19 детских мини-технопарков «Квантум», модернизированы и переоснащены кабинеты технологии в 24 образовательных организациях региона.«Вхождение пяти учебных заведений Самарской области в число базовых школ Российской Академии Наук — это мощнейший стимул развития системы общего образования региона,- отмечает министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Он поможет нам в достижении целей национального проекта «Образование», которые поставил Президент Владимир Владимирович Путин. Я напомню, одна из них обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования».Базовыми школами РАН в Самарской области стали МБОУ «Гимназия № 1» г.о. Самара, МБОУ «Гимназия № 11» г.о. Самара, МАОУ «Самарский лицей информационных технологий» г.о. Самара, МБОУ «Лицей авиационного профиля № 135» г.о. Самара, МБОУ «Лицей № 57» г.о. Тольятти. Планируется, что учащиеся этих общеобразовательных учреждений будут посещать лекции в университете и под руководством вузовских преподавателей готовить собственные проекты. Таким образом, проект позволит укрепить связь между школами и вузами, сообщает пресс-служба облправительства.Фото pixabay.com