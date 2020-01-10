Большинство выпускников Самарской области успешно написали итоговое сочинение

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Допуск к ГИА получили все 276 одиннадцатиклассников, у которых по медицинским показаниям было право писать итоговое изложение.Наиболее популярной для сочинения в этом году стала тема «На какие жертвы способны он и она ради любви?», ее выбрали почти 54% учеников Самарской области. Практически все из них (99,3%) справились с заданием.Больше 23% выпускников региона размышляли над вопросом «Верно ли, что надеяться можно только на себя?». И также почти все получили зачет.Ответить на вопрос «К чему приводит стремление возвыситься над окружающими?» в литературной форме решились 1695 учащихся, и лишь 13 из них получили «незачет».«Одиннадцатиклассники, получившие «незачет» или пропустившие написание в декабре по уважительной причине, будут теперь писать повторно итоговое сочинение в дополнительные сроки (5 февраля или 6 мая), - отметила заместитель министра образования и науки Самарской области Светлана Бакулина. – При этом мы нацелили школы на организацию дополнительных консультаций для этих ребят, обратили внимание учительского сообщества на важность формирования у школьников умения выражать свои мысли в письменной форме (и в устной тоже), уметь аргументировать свою позицию, больше читать, не обходить стороной великие произведения мировой художественной литературы. Наша общая задача не столько подготовить выпускников к ЕГЭ (это всего лишь одна из форм проверки освоения школьной программы), а сделать так, чтобы они хорошо знали предметные области, имели соответствующие компетенции и навыки. Не просто зубрили формулы, даты, правила и теоремы, а понимали, как и где они пригодятся в жизни. Тогда любые испытания, будь то ЕГЭ или что-то другое, будут не страшны. По итогам реализации национального проекта «Образование» Россия должна войти в десятку сильнейших стран мира по качеству общего образования, такую цель перед всем педагогическим сообществом поставил Президент. Достигли мы ее или нет, будет понятно по итогам международного исследования Pisa, в котором, прежде всего, проверяется, как ребенок может на практике применить теорию».Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации. При зачислении абитуриентов вуз может учитывать результаты сочинения. Они действительны в течение четырех лет, следующих за годом написания. Выпускники прошлых лет, ранее писавшие итоговое сочинение, могли написать его повторно. При этом в вузы они смогут представить итоговое сочинение только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется, сообщает пресс-служба облправительства.

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