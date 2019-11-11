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Новости /  Общество /  Образование  

«Точки роста» делают лучшие образовательные программы доступнее

11 ноября 2019 12:54
93
«Точки роста» делают лучшие образовательные программы доступнее
В нашей области уже работают 45 Центров, а до 2022 года откроются ещё 115 Центров.

Более 2 тысяч Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в сельских школах и малых городах открылись в этом году по всей стране в рамках реализации национального проекта «Образование». В нашей области уже работают 45 Центров, а до 2022 года откроются ещё 115 Центров.

Во всероссийском форуме Центров «Точка роста» приняли участие Министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева, заместитель Министра просвещения Российской Федерации Марина Ракова, летчик-космонавт, Герой России, Председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Сергей Рязанский, и.о. генерального директора Фонда новых форм развития образования Максим Инкин. Участники форума обсудили первые итоги и наметили перспективы развития Центров образования цифрового и гуманитарного профилей.
Как обеспечить доступ каждого ребёнка к лучшим образовательным программам? Как получить актуальные знания вне зависимости от места проживания? С этого учебного года ребята из сельских школ изучают предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на новом учебном оборудовании. После уроков дети посещают занятия цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профиля, а также учатся играть в шахматы или создавать собственный медиапродукт. В Центрах образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» школьники учатся работать в команде, готовятся к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах. Все это позволяет сформировать новые компетенции у подрастающего поколения. У взрослых тоже есть возможность освоить цифровые технологии или заняться творчеством – центры «Точка роста» позволят обучаться вместе с детьми, проводить мастер-классы, делиться своими знаниями.

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». На его осуществление в 2019 году из федерального бюджета выделено 3 млрд. 80 млн. руб. С учетом расходных обязательств субъектов общая сумма составила 3 276 215,27 тыс. руб. Это позволило обновить материально-техническую базу образовательных организаций и создать в этом году 2049 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 50 субъектах Российской Федерации. Доступность качественного образования детям из самых удаленных уголков страны и развитие школ на селе – основные задачи Центров «Точка Роста».
Летом этого года учителя сельских школ осваивали современные технологии обучения и воспитания на базе детских технопарков «Кванториум». Более двух с половиной тысяч педагогов прошли переподготовку во время 46 образовательных сессий в 21 субъекте Российской Федерации. Одиннадцать тысяч сельских педагогов в онлайн режиме изучили гибкие компетенции (soft-skills), проектное управление, методы генерации идей. Фокус образовательных программ был направлен на приобретение hard-skills — навыков работы с современным оборудованием.

Фото pixabay.com


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Комментарии



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