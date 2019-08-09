Школьная форма получит национальный стандарт
9 августа 2019 09:29
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Предварительный национальный стандарт на школьную форму может появиться в России к 2020 году. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в разрабатываемом документе планируют прописать требования к прочности и стойкости материалов формы, а также указать воздухопроницаемость ткани и подкладки, из которых будут сшиты костюмы. Как итог, новые стандарты позволят избежать "эффекта скафандра", когда даже качественные ткани не могут сделать одежду безопаснее при использовании подкладки из синтетики.
На сегодня рынок одежды для школьников до 80% состоит из некачественных и небезопасных вещей. В Росстандарте рассказали, что нормы для школьной формы должны быть ужесточены и быть более строгими, нежели для повседневной одежды для детей, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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