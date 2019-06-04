В России стартуют продажи фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении

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"Значение этого события для нас трудно переоценить. Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному — возможности ее приобретения, которая появилась у огромного количества поклонников "Зенита" и фотографов по всему миру. Думаю, это нечто более масштабное, чем начало продаж одной фотокамеры, — принципиально новый виток в истории всего бренда", — сказал генеральный директор Красногорского завода имени С. А. Зверева (КМЗ, входит в "Швабе") Вадим Калюгин.Исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, со своей стороны, уверен, что новинка будет пользоваться спросом не только в России, но и за рубежом."Это стало понятно еще до начала этапа серийных поставок. Мы получили много предзаказов, и практически вся первая партия нашла своих покупателей. Поэтому уже сейчас можно говорить об успешности совместного проекта "Ростеха" и компании Leica по возрождению легендарного отечественного бренда", — сказал он."Зенит" — малоформатный однообъективный зеркальный фотоаппарат, производившийся в Советском Союзе с 1952 года. Всего было выпущено чуть менее 40 тысяч таких камер.Новая цифровая дальномерная камера "Зенит M" создана КМЗ в кооперации с немецким производителем фотокамер и оптики премиум-класса Leica Camera AG. Она разработана на базе Leica M (Type 240), но несколько отличается в части компонентной базы и программного обеспечения. Объектив нового поколения Zenitar 35 mm f/1.0 — полностью российская разработка, все компоненты и материалы — российского производства. Объектив создает не требующее обработки изображение с уникальным боке и эффектом софт-фокуса. Дизайн камеры "Зенит M" повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".В сентябре прошлого года "Зенит M" представили на крупнейшей международной выставке в области фотоиндустрии Photokina 2018 в Кельне. Тогда производитель пообещал, что цена будет "совершенно адекватной с учетом брендов, которые участвуют в этом проекте", — от пяти до шести тысяч евро.Фото из открытых источников