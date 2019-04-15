ТРК «ГУБЕРНИЯ» получила приз на профессиональном конкурсе телевизионных компаний

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Год своего 10-летия телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» начинает с получения престижной награды на межрегиональном конкурсе памяти Якова Лондона. Церемония награждения лауреатов прошла 13 апреля 2019 года в Новосибирске.Мероприятие состоялось при поддержке Национальной ассоциации телерадиовещателей. Участниками стали представители СМИ из Сибирского федерального округа, Поволжья, Дальнего Востока и южных регионов страны.Специального приза в рамках этого конкурса была удостоена ТРК «ГУБЕРНИЯ».Награду вручили директору телерадиокомпании Юрию Проничеву.«Хочу поблагодарить организаторов конкурса и всех, кто к нему причастен. Важно, что не только в Новосибирске, но и за его пределамипомнят Якова Лондона, замечательного человека и профессионала. Спасибо членам жюри, которые выбрали нас в качестве номинантов, а также всему Новосибирску за его гостеприимство. Уверен, что в будущем конкурс станет еще более масштабным, – сказал в своей речи Юрий Проничев.Отметим, что в копилке телерадиокомпании «ГУБЕРНИЯ» по результатам всероссийских профессиональных конкурсов за годы работызначатся больше 50 престижных наград, передает пресс-служба облправительства.