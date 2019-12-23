Собственниками самарской киносети стал челябинский холдинг «Мегаполис»
23 декабря 2019 16:58
110
Новым оператором стала компания «Старый город», зарегистрированная в Челябинске. Холдинг «Мегаполис» контролируется челябинскими бизнесменами Виктором и Константином Назаровыми. Холдинг включает несколько ТРК в Челябинске и Уфе, киносеть и развлекательные комплексы. В Самаре уже работает один из сети кинотеатров холдинга — «Мягкий кинотеатр».
В «Мегаполисе» подтвердили сделку. «Действительно, кинотеатры, работающие в ТРЦ «Космопорт» и «Мегасити» сменили собственника. Новый инвестор готов развивать кинотеатры под брендом «Мягкий кинотеатр», подробности сделки представляют коммерческую тайну и не могут разглашаться третьим лицам». — говорят в «Мегаполисе».
Кинотеатры закрывались на несколько дней для начала работ по их обновлению и уже открыты для посещения. Полное обновление закончится весной 2020 года и подразумевает модернизацию всех зон кинотеатров, включая сами залы и установку мягких роботизированных кресел, после чего они официально станут частью брэнда «Мягкий кинотеатр». Обновление никак не повлияет на текущую работу кинотеатров, они открыты для комфортного посещения в обычном режиме», — рассказали газете «Самарское Обозрение» в «Мегаполисе».
Ранее сеть «Киномост» контролировал выходец из группы СОК Виталий Авдеев.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
22 декабря 2019 16:16Акции с положительным прогнозом на 2020 год - выбираем акции на которых можно будет заработать
Вы решили инвестировать, и мы вместе на верном пути. Но не стоит сразу бежать на фондовый рынок со всеми сбережениями. Намного лучше совершать сделки на... Экономика региона
94
20 декабря 2019 13:55
Изначально дорога должна была пройти в обход Самарской области, но сумела отстоять свое право на строительство трассы и мостового перехода. Экономика региона
434
20 декабря 2019 10:34
Законодательная инициатива поддержана Минэкономразвития РФ. Экономика региона
245
Финансы и Банки
20 декабря 2019 17:19
После входа по Сбербанк ID, клиенты получают доступ к специальным новогодним предложениям более чем 50 партнёров банка, компаний экосистемы. Финансы и Банки
409
19 декабря 2019 15:28
В 108 точках доступен прием платежей за ЖКХ, стационарную связь и прочее: оплатить услуги можно картой любого банка. Финансы и Банки
381
18 декабря 2019 17:36
Сервис DocDoc совместно с cетью аптек Вита дал возможность всем клиентам получить доступ к услугам телемедицины. Финансы и Банки
495
Строительство
20 декабря 2019 22:28
Компании «ДЭН» одобрили корректировку правовой зоны участка напротив «Экспо-Волги». Строительство
422
20 декабря 2019 12:15
Когда выбирается материал для оформления кухни, многие предпочитают керамическую плитку. Строительство
49
20 декабря 2019 12:02
Он разместится в пос. Прибрежный в границах ул. Парусной и Никонова. Строительство
324
Материалы и технологии
17 декабря 2019 23:06Бензогенераторы Huter – особенности
Для решения проблемы автономного электроснабжения используют различные методы. И если речь касается резервирования – кратковременного использования, то... Материалы и технологии
38
17 декабря 2019 23:05Компрессор Atlas Copco модель: XAS 88 Kd на шасси
Универсальный дизельный компрессор является источником сжатого воздуха. Он идеально подойдет для того, чтобы питать различный пневматический инструмент. Материалы и технологии
47
16 декабря 2019 09:24Для чего нужен алмазный и абразивный инструмент
В процессе шлифования и полирования суперфиниширования и хонгингования, а также разрезания материалов успешно применяют абразивный инстурмент. Материалы и технологии
46
Налоги
14 сентября 2019 12:23Что такое 1С бухгалтерия
С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
545
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
1178
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
2192
Бизнес
23 декабря 2019 15:48
Центры «Мой бизнес» формируют сервисную модель оказания поддержки и действуют как одно окно по решению всех проблем предпринимателей. Бизнес
122
21 декабря 2019 18:12
У работников Роспотребнадзора возникли вопросы к владельцу сети «Фуджи Суши Friends». Бизнес
507
18 декабря 2019 22:31
"Наш партнер Asiamotors подтверждает свое развитие и становится официальным дистрибьютором LADA." Бизнес
308
Новости компаний
23 декабря 2019 19:23Как выбрать типографию
Услуги типографии в современном мире все более востребованы. И для того чтобы не ошибиться в выборе типографии, где визитки или другая продукция не оправдают... Новости компаний
12
23 декабря 2019 16:58
Под его контроль перешли оба кинотеатра сети — в ТРК «Космопорт» и ТК «МегаСити». Новости компаний
110
23 декабря 2019 11:25
.Куйбышевский НПЗ подводит итоги года. Новости компаний
167
21 декабря 2019 18:01
Сколько и за что готова заплатить Apple. Новости компаний
441
IT и Коммуникации
20 декабря 2019 12:13
Для того чтобы успешно осуществлять обработку фотографий, многие предпочитают удобную и простую в пользовании программу ФотоМАСТЕР. IT и Коммуникации
40
17 декабря 2019 23:08Smart TV – особенности
Smart TV телевизор становится все более востребованным и популярным. На то есть масса веских причин. Это современная технология, благодаря которой становится... IT и Коммуникации
55
11 декабря 2019 17:32Топ – 5 самых популярных онлайн игр 2019 года
Онлайн игры позволяют провести время с удовольствием, а многопользовательские проекты помогают найти новые знакомства. IT и Коммуникации
74
Транспорт
23 декабря 2019 13:58
Подрядчик уже подготовил необходимые документы, чтобы сдать правый поворот. Транспорт
165
23 декабря 2019 12:29
Минтранс уже выбрал перевозчика. Транспорт
361
23 декабря 2019 11:45
Переправу на судах закрыли из-за активного ледостава. Транспорт
174
20 декабря 2019 14:00
Так же, с нового 202 года будут выполняться регулярные рейсы в Баку. Транспорт
404
Предпринимательство
17 декабря 2019 21:23
Финансовые трудности можно решить множеством способов. Рассказывать о каждом нет смысла. Лучше уделить внимание тому варианту, который гарантирует 100%... Предпринимательство
101
16 декабря 2019 09:25Крышная установка – особенности
Для того чтобы заявить о своей продукции либо бренде, привлечь внимание целевой аудитории, разумным решением является изготовление крышной установки . Предпринимательство
51
11 декабря 2019 11:31
Правильно организовать санузел в общественном заведении, будь то ресторан, кафе, гостиница или отель, помогут различные виды диспенсеров (дозаторов). Предпринимательство
64
Видео
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
413
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
563
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
373
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1129
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
788
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
723
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
445
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
665
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
787
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1041
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2174
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2684
Мероприятия