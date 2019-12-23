Собственниками самарской киносети стал челябинский холдинг «Мегаполис»

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Новым оператором стала компания «Старый город», зарегистрированная в Челябинске. Холдинг «Мегаполис» контролируется челябинскими бизнесменами Виктором и Константином Назаровыми. Холдинг включает несколько ТРК в Челябинске и Уфе, киносеть и развлекательные комплексы. В Самаре уже работает один из сети кинотеатров холдинга — «Мягкий кинотеатр».В «Мегаполисе» подтвердили сделку. «Действительно, кинотеатры, работающие в ТРЦ «Космопорт» и «Мегасити» сменили собственника. Новый инвестор готов развивать кинотеатры под брендом «Мягкий кинотеатр», подробности сделки представляют коммерческую тайну и не могут разглашаться третьим лицам». — говорят в «Мегаполисе».Кинотеатры закрывались на несколько дней для начала работ по их обновлению и уже открыты для посещения. Полное обновление закончится весной 2020 года и подразумевает модернизацию всех зон кинотеатров, включая сами залы и установку мягких роботизированных кресел, после чего они официально станут частью брэнда «Мягкий кинотеатр». Обновление никак не повлияет на текущую работу кинотеатров, они открыты для комфортного посещения в обычном режиме», — рассказали газете «Самарское Обозрение» в «Мегаполисе».Ранее сеть «Киномост» контролировал выходец из группы СОК Виталий Авдеев.