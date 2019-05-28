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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

28 мая 2019 19:33
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Программа экс-кандидата в президенты России, недавно назначенной генпродюсером канала «Супер», может быть запущена в следующем телесезоне.
Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи. Программа с участием Собчак действительно обсуждается в рамках подготовки нового сезона, подтвердила пресс-служба «Первого канала», отказавшись от дальнейших комментариев.

Ксения Собчак подтвердила переговоры с «Первым каналом», но сообщила об отсутствии в них определенности.

«Мы уже два года ведем переговоры с Константином Львовичем (Эрнстом, гендиректором «Первого канала». — РБК). Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем!» — подчеркнула она.


Фото:  соцсети



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