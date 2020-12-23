«LADA Запад Тольятти» будет производить новую «Ниву»

На предприятии стартовал выпуск внедорожника под новым именем — Lada Niva Travel. Об этом сообщает вазовская пресс-служба.
На автозаводе отмечают, что внешность автомобиля претерпела значительные изменения, «став более выразительной и современной». В частности модель обзавелась новым капотом с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и фарами. Также у «Нивы» появились боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес, изменился дизайн колесных дисков. Фонари автомобиля стали полностью светодиодными.
Все автомобили LADA Niva Travel будут оснащены системой постоянного полного привода, пишет СО ОНЛАЙН.
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