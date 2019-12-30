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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

«Изумруд» легализует высотность будущего ЖК в Самаре

30 декабря 2019 16:49
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Компания «Изумруд» выступила на публичных слушаниях с предложением изменить зону земельного участка.
Компания «Изумруд» выступила на публичных слушаниях с предложением изменить зону земельного участка на Ж-4 (зона застройки многоэтажными жилыми домами). Сейчас территория относится к зоне Ж-3 (зона застройки среднеэтажными жилыми домами). Речь идет об земельном участке площадью 3 га в границах улиц Гастелло, Тихвинская, Советской Армии, Кольцевой, передает «СО» ОНЛАЙН.

Напомним, что компания получила данный участок в 2017 году в рамках программы развития застроенных территорий. За пять лет «Изумруд» должен расселить жителей, а еще за пять — построить свой комплекс. В 2018 году компания пыталась сократить количество парковочных мест до 0,5 на квартиру (стандартный коэффициент 1 место на квартиру). 



Фото:   «СО» ОНЛАЙН
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