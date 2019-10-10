Фирменный поезд «Жигули» получил специальный приз в номинации «Бренд региона»

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Конкурс проводился с целью повышения инвестиционной привлекательности региона и привлечения внимания общественности и российского бизнес-сообщества к деятельности компаний, работающих на самарском рынке.В мероприятии приняли участие более 200 компаний региона, среди которых Куйбышевский филиал АО «Федеральная пассажирская компания».Экспертным советом скорому фирменному поезду №9/10 «Жигули» сообщением Самара – Москва присвоен специальный приз Общественной палаты Самарской области в номинации «Бренд региона».Торжественная церемония награждения компаний – победителей конкурса «Достояние губернии» состоялась в Самарском академическом театре оперы и балета.– Особенно приятно получить такую высокую оценку именно в этом году, когда145-ый день рождения отмечает Куйбышевская железная дорога и 55 лет исполняется с момента запуска поезда «Жигули», – подчеркнул начальник Куйбышевского филиала АО «ФПК» Владислав Губанов.Впервые поезд отправился в путь в 1964 году, а уже через год был переведен в категорию фирменных. Именно тогда ему было присвоено название «Жигули» в честь одной из основных природных достопримечательностей Самарской области. На протяжении всего этого времени он пользуется большой популярностью. Ежегодно он перевозит около 250 тысяч пассажиров, передает пресс-служба КбшЖД.