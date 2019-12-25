Чапаевский «Промсинтез» — начнет выпускать удобрения

141

Недавно компания приступила к разработке проекта «Организация производства гранулированного сульфата аммония и сульфонитрата аммония». Такие данные содержатся в прогнозе социально-экономического развития Чапаевска до 2022 года, опубликованном в муниципальном издании «Чапаевский рабочий».Согласно озвученной в прогнозе информации, минеральные азотные удобрения, которые намерен выпускать «Промсинтез» на данный момент востребованы представителями агропромышленного комплекса на внутреннем и зарубежном рынках.