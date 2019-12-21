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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Apple заплатит каждому до $1,5 млн за найденные уязвимости iOS

21 декабря 2019 18:01
103
Сколько и за что готова заплатить Apple.
Ещё в 2016 году Apple запустила программу по поиску уязвимостей iOS. Тогда купертиновцы платили за самые серьёзные $200 тыс, передает iphones.ru со ссылкой на The Verge.

Теперь компания обновила программу и готова заплатить за критические уязвимости до $1,5 млн. В это входит заранее утверждённая сумма в $1 млн и до 50% суммы сверху за оперативность.

Вот, сколько и за что готова заплатить Apple:

Неавторизованный доступ к данным iCloud на серверах Apple: $100 тыс.
Обход экрана блокировки/извлечение данных пользователя: $100 тыс./$250 тыс.
Извлечение kernel: $150 тыс.
Доступ к ядру iOS: $250 тыс.
Удаленный несанкционированный доступ к личным данным: $500 тыс.
Уязвимость нулевого уровня для извлечения данных ядра iOS: $1 млн.

Более полная информация доступна на отдельной странице для разработчиков


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