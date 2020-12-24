АВТОВАЗ: итоги 2020 года

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В 2020 году продолжалась модернизация производства, выпущен 30-миллионный автомобиль, внедорожник Niva снова стал выпускаться под маркой LADA, а также появились новые модификации во всех семействах автомобилей – весомый ответ на вызовы уходящего года, ставшего самым сложным в современной истории для мировой автомобильной индустрии. На АВТОВАЗе были оперативно приняты необходимые меры для предотвращения распространения COVID-19, предписанные Роспотребнадзором. Благодаря поддержке федерального и областного правительства, Губернатора Самарской области, предприятие оперативно возобновило свою работу, работу сбытовой сети и обеспечило загрузку производственных мощностей.

LADA 4х4 с новым интерьером

Год открылся стартом продаж обновлённой LADA 4х4: заслуженный автомобиль стал значительно комфортней. Улучшены сиденья, панель приборов, обивки салона, расширен пакет шумоизоляции. Таким образом инженеры реализовали актуальный запрос рынка. Немаловажна и безопасность, поэтому все LADA 4х4 получили систему ЭРА-ГЛОНАСС. Примечательно, что новый интерьер гармонично сочетается с классическим, узнаваемым стилем LADA 4х4.

XRAY Cross: первая LADA с сервисами Яндекс.Авто

XRAY Cross получил специальную версию Instinct, оснащенную системой Яндекс.Авто. Ситуация на дорогах, навигация, музыка и видео, социальные сети и подкасты, голосовой помощник Алиса – теперь водителю доступно множество сервисов. Для удобства пользования экран мультимедиа увеличен с 7 до 8 дюймов. Не забыт стиль автомобиля – XRAY Cross Instinct получил черную крышу и контрастную отделку в черном глянце. Наконец, LADA XRAY Cross Instinct стал первой LADA, продажи которой стартовали в онлайн-режиме. Наряду с противопандемийными мерами на производстве и в автосалонах, это стало еще одной противовирусной программой LADA: при желании автомобиль можно заказать, купить и получить, не выходя их дома.

LADA Largus Cross и Granta Cross в специальной серии Quest

Специальная модификация, ориентированная на любителей путешествий, появилась сразу в двух семействах. LADA Largus Cross Quest отличается новыми сиденьями с трёхступенчатым подогревом, улучшенной шумоизоляцией. А на LADA Granta Cross Quest применена контрастная отделка, а также практичная водоотталкивающая обивка сидений. Непременный атрибут специальной серии – контрастный стиль и шильды с названием Quest.

Сразу три модели получили специальное исполнение [BLACK]: Vesta Cross, XRAY Cross и 4x4. Все автомобили специальной серии отличаются черными акцентами интерьера и экстерьера в сочетании с оригинальными деталями и бейджами с надписью [BLACK]. А также выгодной ценой на пакеты опций. LADA Vesta Cross [BLACK] создан на базе комплектации Comfort c «зимним» пакетом, включающим такие комфортные опции как подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса в практичной отделке из эко-кожи, а также предусмотрены чёрная крыша, контрастный рисунок колесных дисков, чёрная обивка потолка и специальная ткань сидений.

LADA XRAY Cross [BLACK] помимо стильных черных элементов дизайна оснащен мультимедиа системой с популярными сервисами Яндекс.Авто, 4G модемом и камерой заднего вида.

4х4 [BLACK] был создан на базе комплектации Urban, но теперь его черные корпуса зеркал выгодно дополняют полностью черные колесные диски и темная обивка потолка и сидений.

LADA Niva Travel: популярный внедорожник вернулся в семью

Летом модель Niva cнова стала выпускаться под маркой LADA, а уже декабре было запущено серийное производство новой LADA Niva Travel. Внедорожник получил новый оригинальный дизайн кузова, защитного обвеса и светотехники. В новом облике автомобиль стал более выразительным и мужественным. При этом LADA Niva остается настоящим внедорожником с системой постоянного полного привода, возможностью механической блокировки межосевого дифференциала и включения понижающего ряда передач.

Новый LADA Largus: будущее уже рядом

Обновленный LADA Largus выйдет в 2021 году, но в конце 2020 года было показано первое изображение долгожданного универсала. Автомобиль приобрел узнаваемый Икс-дизайн, а также новый салон с улучшенной эргономикой. Более подробно о технических характеристиках нового Largus будет сообщено отдельно.

50 лет первому автомобилю

Выпуская новые модели, АВТОВАЗ бережно сохраняет историю марки LADA. 19 апреля исполнилось 50 лет с момента сборки первых ВАЗ-2101 – этот юбилей отметили заводчане и любители марки LADA. Поздравил сотрудников АВТОВАЗа и Президент России Владимир Путин.

ВАЗ-2101 стал самой массовой моделью за историю автопрома России (4,8 млн машин). За 50 лет освоено более 50 серийных моделей LADA – но все началось с «Единички»!

В 2020 году юбилею LADA было посвящено ежегодное ГУМ-Авторалли. 100 автомобилей ВАЗ-2101, 2102, 2103 и 2106 70-х годов производства стартовали от стен Кремля и проехали 80-километровый маршрут ретро-ралли по самым красивым местам столицы.

Символично, что именно в год 50-летия выпуска первых LADA был изготовлен 30-миллионный автомобиль LADA. Юбиляром стала LADA Granta, и в этом торжестве заслужено принял участие ВАЗ-2101 из заводского музея.

Признание экспертов

LADA Vesta занимает второе место по результатам продаж в России (после Granta), но первое по количеству отраслевых наград.

В 2020 году LADA Vesta SW Cross стала лауреатом Ежегодной профессиональной премии «Внедорожник года». Автомобиль выиграл в номинации «Компактные моноприводные кроссоверы». LADA Vesta SW Cross отличается динамичным стилем с внедорожными элементами – это черный пластиковый обвес кузова и 17-дюймовые колеса с контрастными рисунком спиц. Также LADA Vesta SW Cross обладает дорожным просветом в 203 мм, системами антипробуксовки и помощи при старте на склоне – что делает автомобиль приспособленным к сложным дорожным условиям.

Также в 2020 году LADA Vesta снова получила звание Автомобиль года в России. По итогам голосования флагман модельного ряда LADA стал победителем в номинации «Малый класс».