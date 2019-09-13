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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Музейно-презентационный комплекс Сызранского НПЗ открывает двери для жителей города

13 сентября 2019 12:03
89
Музейно-презентационный комплекс Сызранского НПЗ открывает двери для жителей города
Программы посещения составлены с учетом специфики разных возрастных групп.

Для взрослых посетителей упор сделан на историю и перспективы развития завода, для ученических экскурсий характерны профориентационная направленность и связь со школьной программой.

Так, 12 сентября в музее дочернего общества «Роснефти» побывали второклассники школы №33. Что может заинтересовать современных детей? Цифровые технологии и игра. Вместе с капелькой нефти малыши проделали воображаемый путь от скважины до технологической установки, узнали, какие нефтепродукты выпускает СНПЗ и куда они отгружаются, познакомились с профессиями отрасли. Серьезная по содержанию информация подана в доступной и увлекательной форме: с помощью виртуальной модели установки, интерактивной карты, мультимедийного экрана. Настоящий восторг у ребят вызвала возможность собственноручно (пусть и через толстые перчатки) прикоснуться к нефти в герметичной емкости. В завершение школьников ждал мультфильм о роли углеводородов в современном мире и необходимости бережно относиться к природным ресурсам.

График посещения музейно-презентационного комплекса Сызранского НПЗ организованными группами расписан на месяц вперед - узнать, чем живет градообразующее предприятие, важно и интересно всем сызранцам.
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