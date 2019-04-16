LADA – в поисках нового имени

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С 15 по 29 апреля 2019 года LADA предлагает всем посетителям своего сайта и подписчикам социальных сетей принять участие в создании новых имен для своих будущих автомобилей. Перейдя по ссылке, любой желающий сможет предложить свои варианты названий для автомобилей LADA разных семейств, а также поделиться тем, какие ассоциации они вызывают. В качестве иллюстраций выступают современные модели LADA, что помогает формированию ассоциаций, но не ограничивает в выборе названий, сообщает Минпромтех региона.Участие людей в создании имен для новинок LADA – часть истории Марки. Название современного бестселлера LADA, автомобиля Granta, было выбрано из 60 тысяч вариантов, предложенных российскими автолюбителями. Публичные опросы, проводимые Брендом, касаются не только названий, но и внешнего вида автомобилей. Перед выпуском автомобилей линейки Cross, LADA провела интернет-опрос, который показал, что потенциальные покупатели позитивно относятся к машинам с цветным оформлением салона. Только в первый день этого опроса поступило более 14 тысяч ответов!Директор по маркетингу ПАО «АВТОВАЗ» Фабьен Гульми отметил: «Привлечение широкого круга участников к процессу создания имен для будущих LADA позволит проверить те идеи, что у нас уже есть, сгенерировать новые мысли, и, конечно, еще более сблизить российских автолюбителей и марку LADA».