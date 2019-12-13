В самарском ПАО «Кузнецов» проведены приемо-сдаточные испытания производства крупногабаритного магниевого литья
13 декабря 2019 09:03
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На ежегодной национальной выставке ВУЗПРОМЭКСПО 2019, проходящей под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ, ПАО «Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) представляет совместный проект с НИТУ «МИСиС». Самарское предприятие ОДК и Национальный исследовательский технологический университет провели модернизацию действующего производства магниевого литья с внедрением технологии бесфлюсовой плавки.
На ВУЗПРОМЭКСПО коллективы вузов, представители промышленных предприятий и инжиниринговых компаний презентуют проекты, которые разрабатываются и внедряются в ходе совместной работы ученых и специалистов реального сектора. В ПАО «Кузнецов» успешно прошли приемо-сдаточные испытания высокотехнологичного производства крупногабаритного магниевого литья. Плавка деталей для индустриальных газотурбинных двигателей по новой технологии подтвердила высокое качество литья и соответствие параметров процесса экологическим требованиям.
Цель проекта, реализуемого совместно с НИТУ МИСиС при участии Минобрнауки России – модернизация действующего производства магниевого литья с внедрением технологии бесфлюсовой плавки магниевых сплавов, изготовления стержней и форм из холодно-твердеющей смеси. Новая технология позволяет производить тонкостенные крупногабаритные отливки диаметром до двух метров из уникальных сплавов магния с редкоземельными металлами. Результатом реализации проекта станет снижение себестоимости магниевого литья на 25%, увеличение выхода годного литья на 20%, улучшение условий труда и экологических параметров производства.
Плавка, произведенная в ходе испытаний, подтвердила, что все отливки промежуточной опоры промышленного газотурбинного двигателя марки НК соответствуют по качеству металла, общегабаритным размерам и массогабаритным характеристикам конструкторской документации.
В рамках реализации проекта ПАО «Кузнецов» закуплены и введены в эксплуатацию станция смешения газа, две электропечи, поворотный механизм для заливки сплава, станок для обрезки литниковых систем магниевых отливок. Сейчас на предприятии ведется монтаж роботизированного комплекса для нанесения антипригарного покрытия для стержней и форм, в ближайшее время поступит еще одна печь для проведения бесфлюсовой плавки и манипуляторы для кантования крупногабаритных отливок. Оборудование, поставляемое на производство магниевого литья, уникальное, спроектировано российскими производителями и изготовлено по заказу ПАО «Кузнецов». Планируется, что производство выйдет на проектную мощность в декабре 2019 года.
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