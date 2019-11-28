Сработали энергоэффективно!

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Данные документы обеспечивают предприятие полноценной стратегией развития для повышения эффективности энергосистемы.Курс на разумное использование и экономию топливно-энергетических ресурсов, взятый сызранским нефтезаводом, доказал свою эффективность. В энергетическом рейтинге «Роснефти» предприятие входит в число лучших НПЗ. За 9 месяцев 2019 года коллектив сэкономил 16,7 тыс. тонн условного топлива. Этого удалось добиться за счет оптимизации электрических нагрузок и эффективного использования топлива.На Сызранском НПЗ на достигнутом не останавливаются и продолжают совершенствовать рабочие процессы, делая ставку на надежность и эффективность.В 2019 году продолжилась модернизация действующих энергомощностей. Всего за месяц на главной понизительной подстанции (ГПП-1 110/6 кВ) проведена замена оборудования. Установленные здесь современные микропроцессорные устройства повысят надежность электроснабжения завода.Ведется планомерная работа по обеспечению важных установок третьим независимым источником питания. В случае провалов внешнего напряжения это позволит сохранить работоспособность ответственного оборудования технологических объектов.В ближайших планах – пуск новой центральной распределительной подстанции, которая примет на себя нагрузки по электроснабжению объектов, строящихся в рамках модернизации.В 2019 году улучшения коснулись и сферы диагностики. В эксплуатацию введена передвижная электротехническая лаборатория, оснащенная приборами для высоковольтных испытаний и измерений, диагностики трансформаторов, электродвигателей, высоковольтного оборудования подстанций.Над снижением потребления ресурсов и повышением энергоэффективности трудится весь коллектив. На технологических установках СНПЗ внедрена система цифрового мониторинга, позволяющая персоналу в режиме реального времени отслеживать потребление всех видов ТЭР и, если нужно, корректировать работу оборудования.Личная заинтересованность в расшивке «узких» мест и техническое творчество заводчан поощряются руководством. Именно направление «Энергетика» стало лидирующим по количеству идей, поданных на инновационный портал предприятия. Только в этом году их уже более 400!Такая системная работа, охватывающая и производство, и персонал, позволяет СНПЗ добиваться хороших результатов, что еще раз подтвердили результаты ресертификационного аудита. В следующем году систему энергоменеджмента предприятия ждет сертификация по новой версии международного стандарта, и масштабная подготовка к ней уже началась.