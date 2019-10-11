Работник ПАО «Кузнецов» победил в конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России»

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Начальник бюро обеспечения программоносителями ПАО «Кузнецов» Илья Фролов занял первое место во Всероссийском конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России» в номинации «Обработка (CAM)» в категории «Специалист».В конкурсе лучших инженеров России начальник бюро обеспечения программоносителями отдела программного управления Илья Фролов участвовал второй раз и повторил прошлогодний успех, вновь заняв первое место. Проект обработки детали из круглого прутка был реализован на высоком уровне.«Абстрактная деталь сложной конфигурации содержала много элементов, которые стандартными средствами выполнить проблематично, – необходимо знать все нюансы компьютерной программы NX, – рассказал победитель. – Пришлось задавать токарную, фрезерную, сверлильную, непрерывную пятиосевую фрезерную обработку. Большой объем работы требовалось проделать за короткое время».Самым сложным для специалиста оказалось программирование синхронизированной обработки с перехватом заготовки на токарно-фрезерном станке – такой метод в своей работе он использует редко.В конкурсе участвовали порядка 90 специалистов со всей страны. Проект Ильи Фролова получил 85 баллов, сообщает пресс-служба завода.