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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Работник ПАО «Кузнецов» победил в конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России»

11 октября 2019 11:44
108
Работник ПАО Кузнецов победил в конкурсе ТОП 100 лучших инженеров России»
В конкурсе участвовали порядка 90 специалистов со всей страны.

Начальник бюро обеспечения программоносителями ПАО «Кузнецов» Илья Фролов занял первое место во Всероссийском конкурсе «ТОП 100 лучших инженеров России» в номинации «Обработка (CAM)» в категории «Специалист».
В конкурсе лучших инженеров России начальник бюро обеспечения программоносителями отдела программного управления Илья Фролов участвовал второй раз и повторил прошлогодний успех, вновь заняв первое место. Проект обработки детали из круглого прутка был реализован на высоком уровне.

«Абстрактная деталь сложной конфигурации содержала много элементов, которые стандартными средствами выполнить проблематично, – необходимо знать все нюансы компьютерной программы NX, – рассказал победитель. – Пришлось задавать токарную, фрезерную, сверлильную, непрерывную пятиосевую фрезерную обработку. Большой объем работы требовалось проделать за короткое время».
Самым сложным для специалиста оказалось программирование синхронизированной обработки с перехватом заготовки на токарно-фрезерном станке – такой метод в своей работе он использует редко.
В конкурсе участвовали порядка 90 специалистов со всей страны. Проект Ильи Фролова получил 85 баллов, сообщает пресс-служба завода.


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