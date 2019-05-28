Предприятие из Жигулевска победило в конкурсе Российского союза промышленников и предпринимателей

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Компания стала победителем авторитетного всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2018». В этом году в конкурсе приняли участие около 300 предприятий и организаций из 43 регионов РФ. Торжественная церемония награждения победителей состоялась 24 мая в столичном отеле «The Ritz-Carlton».Целями конкурса РСПП являются содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации, определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности, а также результатов, отражающих продвижение к Целям устойчивого развития ООН.По итогам 2018 года компания «АКОМ» - российский лидер по производству и реализации аккумуляторных батарей - одержала уверенную победу в номинации «За динамичное развитие бизнеса». Жюри высоко оценило экономические показатели компании, особо отметив инвестиционную активность, ориентированность на импортозамещение, высокий уровень корпоративной ответственности. Президент РСПП Александр Шохин торжественно вручил почетную награду Президенту Группы компаний «АКОМ» Николаю Игнатьеву.Предприятие является официальным поставщиком для АВТОВАЗ, GM-АвтоВАЗ, Альянс «Рено-Ниссан-Мицубиси», Citroеn, Peugeot и др. Продукция компании номинирована для поставок на автосборочные предприятия не только в России, но и за рубежом. Сегодня доля «АКОМ» на рынке автопроизводителей составляет более 50%. «Более 10 лет осуществляются поставки за рубеж, компания является крупнейшим экспортером стартерных аккумуляторов, обеспечивающим почти 70% экспорта в отрасли.