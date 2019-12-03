Потребителям тепла в Южном и Юго-Западном районах Сызрани необходимо производить оплату на счета Т Плюс

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ПАО «Т Плюс» напоминает жителям и организациям Монгоры, Образцовской площадки, поселков Елизарово, Заводского и Строителя, а также станции Кашпир, что с 1 декабря 2019 года услуги отопления и горячего водоснабжения им оказывает компания «Т Плюс». Это стало возможным после присвоения энергокомпании статуса ЕТО в зоне теплоснабжения Сызранской ТЭЦ и утверждения тарифа на тепловую энергию для потребителей Сызрани. Таким образом, с 1 декабря стоимость Гкал будет составлять: 2 136 рублей - для населения, что на 102 руб. ниже, чем предыдущий тариф.В начале декабря клиенты получат авансовую квитанцию от Т Плюс. При ее оплате до конца года у них будет возможность принять участие в ежегодной акции «В Новый год – без долгов». Все оплатившие первую квитанцию от «Т Плюс» автоматически станут участниками розыгрыша призов, победители которого будут названы в феврале 2020 года.При этом АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ПАО «Т Плюс» напоминают, что в обязательном порядке будет учтена оплата, произведенная на следующие реквизиты:для жителей Сызрани (физических лиц)ООО ЕИРЦ «Квартплата 24»:АО «АЛЬФА-БАНК»,ИНН/КПП 7728168971/770801001,Сч. 40911810101850000000 в АО «АЛЬФА-БАНК»БИК 044525593,К/с 30101810200000000593;для организаций (юридических лиц)Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс»ИНН/КПП 6315376946/631543004Поволжский банк ПАО СБЕРБАНК г.Самарар/сч 40702810354400026047к/сч 30101810200000000607БИК 043601607.