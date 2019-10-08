Молодежь энергично отметила 90-летие Сызранской ГЭС

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В этом году 90 лет исполняется Сызранской ГЭС – уникальному гидротехническому сооружению, которое благодаря заботе коллектива сохранило в первозданном виде не только свой архитектурный вид, но и действующий набор первоначально установленных гидроагрегатов.Самарская сетевая компания, которая сегодня обслуживает ГЭС, решила отметить эту дату в непривычном формате, пригласив на станцию студентов сызранских колледжей и университетов и предложив им почувствовать себя гидростроевцами, возводившими ГЭС в 20-х годах прошлого века. Для этого их разделили на 4 команды, вручили только простейшие орудия труда - кирки, мастерки, лопаты, тачки и поставили задачу выкопать котлован для подводящего канала и возвести кирпичную стену станции. Конечно, символично. Конкуренцию ребятам составили опытные энергетики – работники Сызранской ГЭС, которые решили посоревноваться с молодежью и почувствовать, насколько колоссальный труд проделали их земляки более 90 лет назад, чтобы построить станцию и дать городу жизненно необходимую электроэнергию. Судьями этого увлекательного и азартного соревнования стали представители администрации Сызрани, краеведческого музея и Самарской сетевой компании.В результате напряженной борьбы победу одержала команда филиала Самарского государственного технического университета. Все участники мероприятия на память о нем получили дождевики – как символ того, что когда-то строители ГЭС также были награждены за работу предметами одежды.После завершения соревнований гостей провели с экскурсией по Сызранской ГЭС, показали те самые агрегаты и приборы, которые исправно работают 90 лет и рассказали, что за это время станция из энергообъекта переродилась в центр технико-экологического рекреационного комплекса и стала единым целым с урочищем Монастырская гора.Рассказ об этом уникальном гидросооружении продолжится в начале ноября, но уже на площадке Краеведческого музея Сызрани, который откроет для всех желающих экспозицию, посвященную Сызранской ГЭС, сообщает АО «Самарская сетевая компания».