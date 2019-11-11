Мэр Рубцовска о переходе города к «альткотельной»: «Мы ушли от края пропасти»
11 ноября 2019 11:18
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По оценкам экспертов, внедрение новой методики ценообразования позволит в 2,5 раза увеличить финансирование ремонта теплосетей в Самаре. Так, филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» планирует в летнюю ремонтную кампанию 2020 года увеличить финансовые вложения в обновление тепловых сетей Самары с 840 млн рублей до 2,1 млрд рублей. Финансирование перекладок теплосетей в Новокуйбышевске повысится с 77 млн до 205 млн рублей, в Тольятти – с 91 млн до 383 млн рублей. Все это станет возможным в случае перехода крупнейших городов региона на новую модель рынка тепла.
В стране «альтернативная котельная» успешно помогла решить проблемы изношенных тепловых сетей пока только в двух населенных пунктах. Такая система ценообразования реализована в поселке Линево Новосибирской области и городе Рубцовске Алтайского края. Наиболее показателен положительный опыт города Рубцовска – города, где проблема теплоснабжения была решена в пользу людей. Состояние теплоснабжения последнего на протяжении многих лет оставляло желать лучшего и было доведено до состояния, когда требовались масштабные и безотлагательные меры. «У нас было достаточно много проблем в сфере теплоснабжения, в целом энергетический комплекс Рубцовска был проблемным, - делится мэр города Дмитрий Фельдман. - Состояние станций и тепловых сетей было в удручающем положении, поскольку этим всем занималось муниципальное предприятие и сторонний инвестор. Денег на ремонт и на восстановление всей системы не хватало. Надёжность энергетического комплекса была настолько низкая, что гарантировать нормальное прохождение отопительного сезона никто не мог. В 2015-2016 годах была реальная угроза, когда на складах оставалось угля на восемь дней. Про нормативные запасы и говорить не приходилось. Прежнее тарифообразование фактически не позволяло радикально изменить ситуацию с теплоэнергетикой в городе. Только новый метод «альткотельная» давал перспективу вложений инвестиций на более длительный период - в течение 10-15 лет». Новая ценовая зона стартовала здесь с начала 2019 года, а изменения, уверяет мэр, уже нельзя не заметить. «Первое и самое главное, что получили жители Рубцовска – это надежную сферу теплоснабжения. Период 2017-2018 годов показал, что стабильность энергоснабжения кратно увеличилась. То есть мы за это время не имели серьезных аварий. Во-вторых, практически отсутствовали жалобы из районов города на некачественное тепло, что прохладно в квартирах или в социальных объектах. Теперь город имеет обновленную систему энергоснабжения и достаточно высокую надёжность всей системы. Раньше из года в год администрация города и правительство Алтайского края тратили очень много средств на подготовку к отопительному сезону. На сегодняшний день мы стали направлять эти средства на благоустройство города Рубцовска», - говорит он. Несмотря на существующие проблемы, местные жители все-таки имели большие сомнения относительно таких нововведений.
«Это же не быстро делалось, а в течение всего года, но тем не менее все поняли, что обещания, которые были даны, на сегодняшний день выполнены. Скепсис был как насчет технических вопросов, так и ценовых. Люди боялись, что цена возрастет и не факт, что только на коэффициент потребительских цен. Сейчас люди убедились, что от периода к периоду цена растет только на индекс потребительских цен», - отмечает глава администрации города. Текущий отопительный сезон станет для города вторым в рамках новой системы тарифообразования, поэтому работа уже налажена и ведется бесперебойно. «Всю работу сейчас ведут профессионалы, то есть не администрация изо дня в день занимается наличием комплектующих, состоянием сетей, состоянием подъездных путей. Мы ушли от края пропасти и сегодня планомерно в соответствии с инвестиционной программой в рамках соглашения идет работа на сетях. Вкладываются достаточно большие средства, которые раньше мы себе не могли позволить - как муниципалитет, так и муниципальное предприятие. Люди явно почувствовали улучшения и понимают, что все эти работы проводятся для того, чтобы еще больше повысить надежность теплоэнергетического комплекса», - заключил Фельдман.
Перспективный опыт сибирского города Рубцовск дал старт масштабным преобразованиям в сфере ЖКХ страны.С 1 января 2020 года новая модель рынка тепла будет внедряться в Ульяновске и Барнауле. Переход на «альткотельную» крупнейших городов Самарской области сейчас находится на стадии согласования региональных властей.
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