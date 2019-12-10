В Самаре лжеэнергетики вводят в заблуждение клиентов «ЭнергосбыТ Плюс»

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Руководство Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» призывает жителей Самары и Тольятти быть бдительными в отношении действий мошенников, которые представляются сотрудниками «Энергосбыта». Лжеэнергетики настойчиво предлагают произвести замену приборов учёта тепловой энергии. Чаще всего они пытаются обмануть пожилых людей. По информации энергокомпании, за свои услуги мошенники просили около 5 тысяч рублей. В случае отказа лжеэлектрики угрожали потребителям штрафами.Так, один из инцидентов произошел на днях в областной столице. Двое мужчин, представившись сотрудниками энергокомпании, вошли в квартиру и провели «осмотр» действующего прибора учета. На тот момент в квартире находилась только пожилая женщина. Фиктивные энергетики выписали акт «осмотра» и тут же предложили свои счётчики, сославшись на рекомендации «Т Плюс». В итоге ими были установлены счетчики на 5 000 рублей. Лжеэнергетики предоставили женщине бланк компании, после чего предложили позже обратиться в «Энергосбыт» для бесплатного опломбирования новых приборов учета. При этом срок проверки демонтированных ими приборов значился в сентябре 2021 года.«Основанием для замены приборов учёта является только соответствующее предписание инспекторов организации, которое выдаётся в том случае, если прибор неисправен или истёк его срок годности», - предупреждают в «ЭнергосбыТ Плюс».При этом на документе должна стоять подпись официального представителя и печать компании. Однако даже если представитель энергокомпании выписал предписание, он не будет навязывать услугу по установке и требовать незамедлительной замены счётчиков.Руководство Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что любой житель, которому предлагают произвести незапланированную установку приборов учета, может оперативно уточнить информацию о сотрудниках компании, работающих в данном районе города по бесплатному телефону call-центра 8 (800) 700-10-32.