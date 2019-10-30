Для Жигулёвской ГЭС установлен новый режим работы

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В соответствии с новым режимом работы, установленным Федеральным агентством водных ресурсов, на Жигулевской ГЭС открыли затворы водосливной плотины для поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметки 52,7 метра-53,0 метра.Изменение режима вызвано увеличением приточности к Жигулевскому гидроузлу, которое наблюдается на протяжении последнего месяца.«Уставленный режим работы станции, как и его следствие – увеличение расходов через гидроузел является временной мерой. Снижения высокой для данного времени года приточности можно ожидать после заморозков, - комментирует ситуацию Олег Леонов, директор филиала ПАО «РусГидро» - «Жигулевская ГЭС».За 64 летнюю историю работы Жигулевской ГЭС осенью водосливную открывали лишь несколько раз: в 1990, 2012, 2017 году и сейчас. Сотрудники станции осуществляют мероприятия по круглосуточному контролю гидрологической ситуации и обеспечению нормального функционирования гидротехнических сооружений Филиала, сообщается на сайте ГЭС.