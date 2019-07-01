«Самарские сети» размещают плакаты по электробезопасности в рыболовных магазинах
1 июля 2019 12:54
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Энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» продолжают работу по профилактике электротравматизма среди любителей рыбной ловли. Одно из новых направлений работы – размещение плакатов об опасности рыбалки под ЛЭП в магазинах для рыболовов.
Работа с собственниками рыболовных магазинов ведется второй год. Энергетики рассказывают об опасности рыбной ловли под ЛЭП, возможности поражения электрическим током даже через воздух и простых правилах электробезопасности. Отдельно останавливаются на специальных запрещающих знаках расположенных на удилищах, а также обращаются с предложением разместить информационные плакаты об опасности рыбалки вблизи линий электропередачи.
Собственники магазинов относятся к предложению положительно – плакат на стойке информации точно будет заметен и, возможно, убережет кого-то от опасной рыбалки.
За последний месяц плакаты по электробезопасности появились в рыболовных магазинах даже таких удаленных сел, как Шигоны и Хрящевка.
В планах энергетиков максимально охватить все точки продажи снастей для рыбаков.
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