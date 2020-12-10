В Тольятти планируют создать систему общественного мониторинга воздуха

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9 декабря в администрации Тольятти по поручению главы города Сергея Анташева состоялась расширенная пресс-конференция, посвященная текущей экологической обстановке в городе. В актовом зале на ул. Белорусской, 33 собрались представители власти, СМИ, общественных организаций, промышленных предприятий, надзорных ведомств, независимые эксперты в сфере экологии.

В первой части мероприятия специалисты рассказали журналистам и экологам-активистам, что послужило причиной неблагоприятных метеоусловий и ухудшения качества атмосферного воздуха в период с 4 по 6 декабря и какие меры предпринимаются сегодня для улучшения экологической обстановки в городе.

Как доложила директор Тольяттинской специализированной гидрометобсерватории Надежда Карпасова, с 1 по 6 декабря Тольятти находился под влиянием антициклона, отмечалась безветренная, сухая и морозная погода. При этом влажность воздуха составляла 80- 90%. В течение трех дней - 4,5 и 6 декабря - в городе наблюдался радиационный туман, это так называемое радиационное выхолаживание воздушной массы. Застойные явления способствовали созданию задерживающего слоя, что способствовало накоплению вредных примесей в городе.

- Повышенная влажность, природный туман, плюс дополнительная влажность от градирен на предприятиях северного промузла привели к ситуации, когда выбросы никуда не смогли рассеяться, - пояснила Карпасова.

В период с 4 по 6 декабря передвижная эколаборатория выезжала по жалобам жителей для отбора проб воздуха на 12 участков города, в том числе с участием общественности. Об этом рассказал директор института химии и энергетики ТГУ Павел Мельников. По факту анализа проб концентрация всех измеряемых веществ находились в пределах ПДК максимально разовой концентрации. При этом Мельников подчеркнул, что, если данные этих замеров сравнивать со среднестатистическими значениями, накопленными лабораторией за год, концентрация диоксида азота и фенола в воздухе была увеличена.

Что касается анализа проб воздуха со стационарных постов города, то 5 декабря было зафиксировано два превышения по фенолу – 1,3 и 1,2 ПДК. Об этом рассказала и.о. руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства администрации Тольятти Ирина Медведева. Эти данные, как и сведения о количестве поступивших от жителей жалоб, были направлены администрацией в Росприроднадзор по Самарской области, в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру, городскую прокуратуру и Роспотребнадзор по городу Тольятти для рассмотрения и принятия мер. В частности – для проверки организаций и предприятий, в выбросах которых содержится фенол, на предмет соблюдения плановых мероприятий по сокращению выбросов. Кроме того, направлены обращения на крупные промпредприятия федерального контроля.

Как рассказал начальник отдела государственного экологического надзора департамента городского хозяйства администрации Олег Кипуров, в Тольятти расположено 555 объектов регионального контроля, на долю которых приходится 10% выбросов. А также 192 объекта федерального надзора, ответственные за остальные 90% выбросов. Муниципальные власти вправе контролировать только первую группу организаций. В этом году проведено 392 мероприятия по контролю за их деятельностью, в том числе 78 - с привлечением прокуратуры, выдано 237 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований природоохранного законодательства.

Специалисты, власти и активисты общественных экологических организаций сходятся во мнении, что в сложившихся условиях важно создать в Тольятти систему гражданского мониторинга воздуха. Экспериментальная платформа поможет с помощью специальных датчиков контролировать параметры окружающей среды. Это позволит усилить общественный контроль и оперативно сигнализировать о необходимости выезда мобильной лаборатории на «болевые» точки. Необходимое оборудование производит компания-резидент технопарка «Жигулевская долина» - АНО «Аиралаб Рус».

- Чтобы система начала работать, необходимо создать первоначальное ядро хотя бы из 20-30 датчиков, которое потом расширится до 200-300. Чем больше датчиков будет установлено жителями и компаниями, тем независимее будет система и тем лучше мы сможем дать оценку экологической ситуации в Тольятти, - отметил директор Аиралаб Рус» Иван Петров.

Готовность профинансировать покупку 20 датчиков для дополнительного контроля за состоянием качества воздуха в городе выразил на мероприятии депутат Самарской губернской думы Денис Волков. Места, где будут установлены датчики, решено выбрать вместе с общественностью. Кроме того, как рассказал Волков, он выходит с поправками в областной бюджет с целью предусмотреть порядка 30 млн рублей на модернизацию стационарных постов, которые сегодня круглосуточно мониторят состояние атмосферного воздуха в Тольятти.

Помощь в решении экологических проблем Тольятти готов оказать и директор технопарка «Жигулевская долина» Александр Сергиенко. По его словам, в Жигдолине есть компании-резиденты, которые могут быть так или иначе задействованы в этом направлении. В ближайшее время их наработки будут собраны на специальной платформе и предложены городским властям для содействия в работе по мониторингу атмосферного воздуха.

Идею создания гражданского мониторинга качества воздуха в городе поддержали общественники.

После выступлений свои вопросы экспертам и представителям власти смогли задать все желающие. По предложению участников подобные встречи решено сделать регулярными, передает пресс-служба администрации Тольятти.

Фото: пресс-служба администрации Тольятти