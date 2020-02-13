В Тольятти начала работу Вторая международная научно-техническая конференция «Battery Innovation 2020»

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Среди делегатов представители организаций и предприятий из Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Турции, Республики Беларусь. Важно отметить участие крупных автопроизводителей (Фольксваген, КАМАЗ, АВТОВАЗ, Альянс Рено-Ниссан), крупнейших дилеров АКБ, а также Ассоциации европейских производителей автомобильных и промышленных аккумуляторов ЕВРОБАТ и Международной ассоциации «ИНТЕРБАТ».Как отметил в своем приветственном слове Президент Союза работодателей Самарской области, Президент ГК «АКОМ» Николай Игнатьев, стремительное развитие мировой отрасли химических источников тока диктует отечественному производителю необходимость перенимать прогрессивный опыт и передовые технологии, поэтому очень важно привлечение на площадку «Battery Innovation» международных специалистов. Созидательный потенциал конференции открывает широкие возможности для всесторонних контактов между отраслевыми предприятиями, научно-технического обмена, расширения деловых связей, аккумулирования специализированной базы знаний.В рамках конференции состоялось совместное выездное заседание комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской губернской думы и Совета Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». Одной из главных тем повестки стало развитие региональной промышленности в контексте реализации национальных проектов, инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным. Участие предприятий в нацпроектах "Производительность труда и поддержка занятости" и "Международная кооперация и экспорт" открывает дополнительные возможности развития промышленного потенциала региона. Особое значение имеет создание государственного Фонда развития промышленности Самарской области.«Льготные целевые займы фонда позволят развиваться не только крупному, но и среднему и малому бизнесу. – отметил Президент Союза работодателей Самарской области. - Здесь я хочу подчеркнуть особую роль губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, а также поддержку депутатского корпуса, поскольку в течение длительного времени этот вопрос не решался».Николай Игнатьев подчеркнул, что бизнес-сообщество с особой заинтересованностью встретило озвученную в ежегодном Послании главы региона законодательную инициативу, касающуюся инвестиционного налогового вычета для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Это станет дополнительным стимулом для инвестиционной активности, позволит увеличить вложения в развитие производств и создать новые высокотехнологичные рабочие места.Новым и очень важным элементом конференции стало проведение научно-технического конкурса «Разработчик прорывных технологий химических источников тока», призванный стимулировать к исследовательской работе молодых ученых. Первое место в номинации «Инновационные материалы в химических источниках тока» завоевала работа аспирантки СГУ Ании Избасаровой, в номинации «Технологические и конструкторские разработки: от науки к производству» лучший научный труд представил сотрудник НТЦ «Аккумулятор инноваций» Александр Архипов.Обладатели трех призовых мест были награждены дипломами и денежными премиями.В ходе тематических сессий участники «Battery Innovation 2020» обсудили состояние индустрии химических источников тока, новые технологические решения в этой сфере, маркетинг продуктов аккумуляторного производства, кадровое обеспечение отрасли и т.д.По завершении конференции будет принят итоговый документ «Резолюции и решения», который предполагает координацию совместных действий участников рынка в научно-технической сфере, а также в отношении законодательных и экономических инициатив, передает организатор мероприятия Группа компаний «АКОМ».